Konnten in Erlbach jubeln: Die Spieler des SV Heimstetten.
Konnten in Erlbach jubeln: Die Spieler des SV Heimstetten. – Foto: Bruno Haelke

BYL: Vochatzer und Riglewski bescheren Heimstetten 3 Punkte in Erlbach

13. Spieltag der Bayernliga Süd

Zu Beginn des 13. Spieltags der Bayernliga Süd schlug der SV Heimstetten den SV Erlbach. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Donnerstag

Nach gut einer Stunde erzielte Vitus Vochatzer den Führungstreffer für die Gäste aus Heimstetten (59.). Knapp 20 Minuten später konnte Lukas Riglewski einen fälligen Strafstoß verwandeln (71.). In der Nachspielzeit flog Heimstettens Dominique Girtler mit der Ampelkarte vom Platz. Der SV Heimstetten verbessert sich zumindest über Nacht auf den fünften Rang und ist nur einen Zähler entfernt vom Vierten SV Erlbach.

SV Erlbach – SV Heimstetten 0:2
SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils (68. David Vogl), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (77. Samuel Zwislsperger), Milos Lukic (63. Tobias Duxner), Levin Ramstetter (84. Pascal Dirnaichner), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Yannick Günzel, Rene Rüther, Dennis Polat (88. Sebastian Gebhart), Vitus Vochatzer, Lukas Riglewski (91. Emil Titze), Dominique Girtler, Yamin H-Wold - Trainer: Sarah Romert
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 448
Tore: 0:1 Vitus Vochatzer (59.), 0:2 Lukas Riglewski (71. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Dominique Girtler (95./SV Heimstetten/)

