 2026-07-23T06:38:08.609Z

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BYL Süd: Schwaig mit Lucky Punch - auch Gundelfingen & Hankofen siegen

2. Spieltag der Bayernliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Während Erlbach (rotes Trikot) beim Aufsteiger Landshut die nächsten drei Punkte im Blick hat, will Hankofen-Hailing die ersten Zähler der neuen Saison einfahren.
Während Erlbach (rotes Trikot) beim Aufsteiger Landshut die nächsten drei Punkte im Blick hat, will Hankofen-Hailing die ersten Zähler der neuen Saison einfahren. – Foto: Roland Wagner

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Bayernliga Süd
Hankofen
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Am heutigen Freitagabend startet die Bayernliga Süd mit vier Begegnungen in den 2. Spieltag der noch jungen Saison. Die Spiele in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
1
0

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
2
0

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
1
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
1
2
Abpfiff

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
14:30

Spiele am Sonntag

So., 26.07.2026, 14:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
14:00

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Morgen, 17:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
17:00live