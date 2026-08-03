BYL Süd: Pipinsried Tabellenführer, Schwabmünchen punktlos

Der FC Pipinsried ist der Sieger des dritten Spieltags der Bayernliga Süd. Kottern verliert deutlich. Gundelfingen bedient sich eines Remis und Aufsteiger Schwabmünchen wartet weiterhin auf den ersten Punkt.
Schwäbisches Duell endet mit Tabellenführung und Tabellenkeller
Der FC Pipinsried kann die Tabellenführung mit einem 2:1 (1:1) gegen den TSV Schwabmünchen festigen.
Auf heimischem Rasen forderte der FC Pipinsried den Aufsteiger aus Schwabmünchen. Während der FC Pi ungeschlagen in das Duell ging, fehlte dem TSV noch der erste Punkt. Dementsprechend fiel bereits nach acht Minuten, durch Matthias Roithmayr, das erste Tor für Pipinsried (1:0). Die Gäste ließen sich davon nicht beeinflussen und bekamen in der 20. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Zwar wurde der Elfmeter verschossen, jedoch gelang es Maik Uhde im Anschluss auf 1:1 zu stellen (21.). Das Spiel verlief sich, ehe nach dem Seitenwechsel Jaroud Kanze, mit seinem zweiten Saisontor für Pipiensried, auf 2:1 stellen konnte (54.). Der Zwischenstand sollte schließlich auch den Endstand darstellen. Aufreger war die doppelt Gelb-Rote Karte für Dombrowka (91.) und Torschütze Kanze (94.), was für die letzten Minuten ein 9-gegen-11 Spiel aus Sicht des FC Pi bedeutete. Dennoch ließen die Pipinsrieder nichts anbrennen und sicherten sich aus dem dritten Spiel den dritten Sieg, während die Schwabmünchner weiter auf ihren ersten Punkt warten.
Für den FC Pipinsried geht es diesen Freitag, auf die lange Auswärtsfahrt nach Passau, zum SV Schalding-Heining; Für den TSV Schwabmünchen steht ein Heimspiel gegen den SV Heimstetten an.
Tore:
1:0 Roithmayr (8.) 1:1 Uhde (21.) 2:1 Kanze (54.)
Aufstellung des FC Pipinsried:
Bösl, Dombrowka, Keßler, Krist, Reichl, Reithmeir, Roithmayr, Weihrauch, Gebert, Kanze, Petkovic
Aufstellung des TSV Schwabmünchen:
Holthuis, Berger, Boyer, Gmell, Kusterer, Boyer, Di Maggio, Krist, Paulus, Speiser, Uhde
Gelbe Karten:
Keßler (24.), Gebert (68.), Kanze (74.), Dombrowka (89.)
Gelb-Rote Karten:
Dombrowka (90+1.), Kanze (90+4.)
Schiedsrichter:
Julian Perl (Pullach)
Zuschauer:
400
Rabenschwarzer Tag für den TSV Kottern
Im Heimspiel gegen Aufsteiger FSV Pfaffenhofen kassierte der Bayernligist eine deutliche 1:4 (0:2) Niederlage.
Der TSV Kottern hatte von Anfang an seine Probleme mit den Gästen. Bereits nach 10 Minuten hatten die Oberbayern ihre erste Chance, die Keeper Antonio Mormone noch klären konnte. In der 18. Minute traf Stefan Liebler nach einer unglücklichen Abwehr der Gastgeber zum 0:1. Kottern war geschockt und Pfaffenhofen wartete ab, blieb aber am Drücker. Maurice Untersänger traf nach einem Freistoß per Kopf zum 0:2 (31.). Nach 40 Minuten die erste nennenswerte Chance von Kottern, aber den Schuss kann der Keeper über das Tor lenken. Der Start in die zweite Hälfte wurde Kottern ordentlich verdorben; nach einem Angriff über die linke Seite, konnte die Kotterner Defensive zweimal klären, bevor Michael Senger den Ball ins lange Eck´ wuchtete, 0:3 (49.). Mit einem Freistoß versuchte Kottern den Anschlusstreffer zu erzielen, aber aus dem Versuch wurde ein Konter und daraus das 0:4, Torschütze wieder Untersänger. Kottern hatte dem spielfreudigen Aufsteiger über 90 Minuten wenig entgegenzusetzen. Daran änderte auch der Anschlusstreffer per Handelfmeter in der 82. Minute nichts; Noah Hackenschmidt traf zum 1:4 Endstand.
Kotterns Trainer Andreas Maier zeigte sich nach dem Spiel sehr enttäuscht: „Heute hat unsere Grundeinstellung einfach nicht gepasst. Wille, Leidenschaft, Intensität – heute hat mein Team das was es in den letzten beiden Spielen über weite Teile gezeigt hat, komplett vermissen lassen. Das hatte heute wenig mit Fußball zu tun.“
Für den TSV Kottern geht es an diesem Samstag nach Niederbayern zu einer Mammutaufgabe. Es wartet der Regionalliga-Absteiger, die SpVgg Hankofen-Hailing. Anpfiff um 13:30 Uhr
Tore:
0:1 Liebler (18.) 0:2 Untersänger (31.) 0:3 Senger (49.) 0:4 Untersänger (57.) 1:4 Hackenschmidt (83.)
Aufstellung des TSV Kottern:
Mormone, Ender, Qosaj, Bär (46. Mihajlovic), Bareis (58. Yazir), Günes, Miller (58. Lorenz), Keckeisen (46. Hackenschmidt), Watari (71. Dagtekin), Schad, Duchardt
Aufstellung des FSV Pfaffenhofen:
Köhler, Kuchlbauer, Liebler (62. Nabi), Untersänger (73. Brudtloff), Senger (88. Zrieschling), Waas, Keskin (46. Sterzer), Lungwitz, Zanker, Berger, Heigl (71. Leibelt)
Gelbe Karten:
Keskin (32.) Foulspiel Hackenschmidt (80.) Unsportlichkeit Kuchelbauer (80.) Foulspiel
Köhler (82.) Unsportlichkeit
Schiedsrichter:
Dominik Fober (Herrieden)
Zuschauer:
350
Remis für den FC Gundelfingen gegen SF Schwaig
Am Freitagabend konnte der FC Gundelfingen dem SF Schwaig auswärts ein 1:1 (1:0) abtrotzen.
In der Schwaiger NGL-Arena entwickelte sich das Spiel schnell spannend - Bereits in der zweiten Minute konnte Gundelfingen auf langem Ball, von Torhüter Rommel, das Spiel schnell machen und den ersten Torabschluss finden. Durch schönem Solo und Schuss von Sommer aus 20 Metern konnte Schwaig Keeper Rommel erstmals prüfen. Nach kurzer und starker Druckphase in der 14. Minute vollendete Vincent Sommer aus 25 Metern zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Sportfreunde. Mehrere Fehlpässe luden die Schwaiger zu Torchancen ein, die jedoch nicht genutzt werden konnten. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Partie ähnlich weiter und auf beiden Seiten kam es zu gefährlichen Situationen. In der 64. Minute konnte Simon Achatz, nach katastrophalem Rückpass aus Reihen der Schwaiger, für die Gäste aus Schwaben ausgleichen.
Mit Einbruch der Dunkelheit und Regen formierte sich das Spiel immer mehr in einen Schlagabtausch beider Seiten. Auf Gundelfinger Seite sorgte eine verrutschte Flanke, die den Querbalken erwischte, nochmal für mehr Einsatz. In der 92. Minute sorgte eine Hereingabe der Sportfreunde für die Drei-Punkte-Hoffnung. Gundelfingen Keeper Rommel bereits geschlagen, landete ein Kopfball auch auf der Latte. Großes Aluminiumpech im Spiel bedeutete schließlich ein Remis.
Für Gundelfingen geht es erst am Sonntag weiter mit einem Heimspiel gegen den, Vorjahresdritten und Relegationsteilnehmer, SV Kirchanschöring.
Tore:
1:0 Sommer (14.) 1:1 Achatz (64.)
Aufstellung der SF Schwaig:
Gelbe Karten:
Anzenhofer (51.) Foulspiel Gebhart (55.) Foulspiel Thiel (68.) Unsportlichkeit
Schiedsrichter:
Felix Scharf (Nahburg)
Zuschauer:
213
Spiele ohne Schwäbische Beteiligung: