BYL Süd: Pipinsried Tabellenführer, Schwabmünchen punktlos

– Foto: Tobias Vierlinger

Der FC Pipinsried ist der Sieger des dritten Spieltags der Bayernliga Süd. Kottern verliert deutlich. Gundelfingen bedient sich eines Remis und Aufsteiger Schwabmünchen wartet weiterhin auf den ersten Punkt.

Schwäbisches Duell endet mit Tabellenführung und Tabellenkeller

Der FC Pipinsried kann die Tabellenführung mit einem 2:1 (1:1) gegen den TSV Schwabmünchen festigen. Auf heimischem Rasen forderte der FC Pipinsried den Aufsteiger aus Schwabmünchen. Während der FC Pi ungeschlagen in das Duell ging, fehlte dem TSV noch der erste Punkt. Dementsprechend fiel bereits nach acht Minuten, durch Matthias Roithmayr, das erste Tor für Pipinsried (1:0). Die Gäste ließen sich davon nicht beeinflussen und bekamen in der 20. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Zwar wurde der Elfmeter verschossen, jedoch gelang es Maik Uhde im Anschluss auf 1:1 zu stellen (21.). Das Spiel verlief sich, ehe nach dem Seitenwechsel Jaroud Kanze, mit seinem zweiten Saisontor für Pipiensried, auf 2:1 stellen konnte (54.). Der Zwischenstand sollte schließlich auch den Endstand darstellen. Aufreger war die doppelt Gelb-Rote Karte für Dombrowka (91.) und Torschütze Kanze (94.), was für die letzten Minuten ein 9-gegen-11 Spiel aus Sicht des FC Pi bedeutete. Dennoch ließen die Pipinsrieder nichts anbrennen und sicherten sich aus dem dritten Spiel den dritten Sieg, während die Schwabmünchner weiter auf ihren ersten Punkt warten.

Für den FC Pipinsried geht es diesen Freitag, auf die lange Auswärtsfahrt nach Passau, zum SV Schalding-Heining; Für den TSV Schwabmünchen steht ein Heimspiel gegen den SV Heimstetten an. Tore:



1:0 Roithmayr (8.) 1:1 Uhde (21.) 2:1 Kanze (54.) Aufstellung des FC Pipinsried: Bösl, Dombrowka, Keßler, Krist, Reichl, Reithmeir, Roithmayr, Weihrauch, Gebert, Kanze, Petkovic Aufstellung des TSV Schwabmünchen: Holthuis, Berger, Boyer, Gmell, Kusterer, Boyer, Di Maggio, Krist, Paulus, Speiser, Uhde Gelbe Karten: Keßler (24.), Gebert (68.), Kanze (74.), Dombrowka (89.) Gelb-Rote Karten: Dombrowka (90+1.), Kanze (90+4.) Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach) Zuschauer: 400 Rabenschwarzer Tag für den TSV Kottern

Im Heimspiel gegen Aufsteiger FSV Pfaffenhofen kassierte der Bayernligist eine deutliche 1:4 (0:2) Niederlage. Der TSV Kottern hatte von Anfang an seine Probleme mit den Gästen. Bereits nach 10 Minuten hatten die Oberbayern ihre erste Chance, die Keeper Antonio Mormone noch klären konnte. In der 18. Minute traf Stefan Liebler nach einer unglücklichen Abwehr der Gastgeber zum 0:1. Kottern war geschockt und Pfaffenhofen wartete ab, blieb aber am Drücker. Maurice Untersänger traf nach einem Freistoß per Kopf zum 0:2 (31.). Nach 40 Minuten die erste nennenswerte Chance von Kottern, aber den Schuss kann der Keeper über das Tor lenken. Der Start in die zweite Hälfte wurde Kottern ordentlich verdorben; nach einem Angriff über die linke Seite, konnte die Kotterner Defensive zweimal klären, bevor Michael Senger den Ball ins lange Eck´ wuchtete, 0:3 (49.). Mit einem Freistoß versuchte Kottern den Anschlusstreffer zu erzielen, aber aus dem Versuch wurde ein Konter und daraus das 0:4, Torschütze wieder Untersänger. Kottern hatte dem spielfreudigen Aufsteiger über 90 Minuten wenig entgegenzusetzen. Daran änderte auch der Anschlusstreffer per Handelfmeter in der 82. Minute nichts; Noah Hackenschmidt traf zum 1:4 Endstand. Kotterns Trainer Andreas Maier zeigte sich nach dem Spiel sehr enttäuscht: „Heute hat unsere Grundeinstellung einfach nicht gepasst. Wille, Leidenschaft, Intensität – heute hat mein Team das was es in den letzten beiden Spielen über weite Teile gezeigt hat, komplett vermissen lassen. Das hatte heute wenig mit Fußball zu tun.“ Für den TSV Kottern geht es an diesem Samstag nach Niederbayern zu einer Mammutaufgabe. Es wartet der Regionalliga-Absteiger, die SpVgg Hankofen-Hailing. Anpfiff um 13:30 Uhr Tore:



0:1 Liebler (18.) 0:2 Untersänger (31.) 0:3 Senger (49.) 0:4 Untersänger (57.) 1:4 Hackenschmidt (83.) Aufstellung des TSV Kottern: Mormone, Ender, Qosaj, Bär (46. Mihajlovic), Bareis (58. Yazir), Günes, Miller (58. Lorenz), Keckeisen (46. Hackenschmidt), Watari (71. Dagtekin), Schad, Duchardt Aufstellung des FSV Pfaffenhofen: Köhler, Kuchlbauer, Liebler (62. Nabi), Untersänger (73. Brudtloff), Senger (88. Zrieschling), Waas, Keskin (46. Sterzer), Lungwitz, Zanker, Berger, Heigl (71. Leibelt) Gelbe Karten: Keskin (32.) Foulspiel Hackenschmidt (80.) Unsportlichkeit Kuchelbauer (80.) Foulspiel Köhler (82.) Unsportlichkeit Schiedsrichter: Dominik Fober (Herrieden) Zuschauer: 350 Remis für den FC Gundelfingen gegen SF Schwaig