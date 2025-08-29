 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ticker
Alle Augen auf Alper Kayabunar: Der neue Trainer von 1860 II trifft erstmals auf seinen langjährigen Arbeitgeber Türkgücü.
Alle Augen auf Alper Kayabunar: Der neue Trainer von 1860 II trifft erstmals auf seinen langjährigen Arbeitgeber Türkgücü. – Foto: Walter Brugger

BYL Süd LIVE: 60 II lädt zum Stadtderby - Heimstetten will ersten Sieg

8. Spieltag der Bayernliga Süd

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Am 8. Spieltag der Bayernliga Süd empfängt die Zweitvertretung des TSV 1860 München den Lokalrivalen Türkgücü. DIe Aufsteiger Gundelfingen und Schwaig kämpfen um die Spitzenplätze. Heimstetten will gegen Schalding-Heining den ersten Saisondreier einfahren, Pipinsried muss nach Geretsried. Der Spieltag im Live-Ticker.

Spiele am Freitag

Heute, 18:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
18:00live

Heute, 18:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
18:00live

Heute, 18:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
18:00

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
19:30live

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
15:00

Aufrufe: 029.8.2025, 15:50 Uhr
Paul RuserAutor