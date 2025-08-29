Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Alle Augen auf Alper Kayabunar: Der neue Trainer von 1860 II trifft erstmals auf seinen langjährigen Arbeitgeber Türkgücü. – Foto: Walter Brugger
BYL Süd LIVE: 60 II lädt zum Stadtderby - Heimstetten will ersten Sieg
Am 8. Spieltag der Bayernliga Süd empfängt die Zweitvertretung des TSV 1860 München den Lokalrivalen Türkgücü. DIe Aufsteiger Gundelfingen und Schwaig kämpfen um die Spitzenplätze. Heimstetten will gegen Schalding-Heining den ersten Saisondreier einfahren, Pipinsried muss nach Geretsried. Der Spieltag im Live-Ticker.