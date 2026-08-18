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BYL Süd: 60 II wird deklassiert - Pipinsried mit ersten Punktverlusten
6. Spieltag der Bayernliga Süd
von Paul Ruser · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Will auch in Hankofen-Hailing jubeln: Der FC Pipinsried. – Foto: Simon Eiler