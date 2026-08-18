 2026-08-17T04:56:09.060Z

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BYL Süd: 60 II wird deklassiert - Pipinsried mit ersten Punktverlusten

6. Spieltag der Bayernliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Will auch in Hankofen-Hailing jubeln: Der FC Pipinsried.
Will auch in Hankofen-Hailing jubeln: Der FC Pipinsried. – Foto: Simon Eiler

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Bayernliga Süd
Hankofen
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

In der englischen Woche stehen am Dienstagabend acht Partien in der Bayernliga Süd an. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Dienstag

Heute, 18:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
0
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
6
2

Heute, 18:30 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
1
5
+Video

Heute, 18:30 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
2
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
0
5
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
3
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
0
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
2
0
Abpfiff

Verlegte Spielpaarung

Di., 25.08.2026, 18:15 Uhr
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
18:15