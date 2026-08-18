 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ticker

BYL Nord LIVE: Ingolstadt 2 & Influencer Willy gastieren in Nördlingen

6. Spieltag der Bayernliga Nord

von Paul Ruser · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Besteht Ingolstadt 2 in Nördlingen?
Besteht Ingolstadt 2 in Nördlingen? – Foto: Johannes Traub

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Nord
Ingolstadt II
Nördlingen

Am Dienstagabend gastiert der FC Ingolstadt 2 beim TSV Nördlingen. Das Spiel im LIVE-Ticker.

Heute, 18:15 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt II
0
0