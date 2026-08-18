 2026-08-17T04:56:09.060Z

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BYL Nord: Ingolstadt II rettet Punkt in torreichem Spiel in Nördlingen

6. Spieltag der Bayernliga Nord

von Paul Ruser · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Besteht Ingolstadt 2 in Nördlingen?
Besteht Ingolstadt 2 in Nördlingen? – Foto: Johannes Traub

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Am Dienstagabend gastiert der FC Ingolstadt II beim TSV Nördlingen. Das Spiel im LIVE-Ticker.

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