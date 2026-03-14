 2026-03-13T07:45:35.464Z

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BYL LIVE: Schalding-Heining vorn - 1860 II siegt spät gegen Pipinsried

24. Spieltag der Bayernliga Süd

von Luca Hayden · Heute, 13:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robert Geisler

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Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Zieht der TSV 1860 München II jetzt nach? Gestern eroberte Landsberg die Tabellenspitze, die Junglöwen sind heute um 12 Uhr gegen Pipinsried im Einsatz. Am Nachmittag stehen dann sechs weitere Bayernliga-Spiele an. So spielt unter anderem Türkgücü München in Ismaning, während der TuS Geretsried den SV Schalding-Heining empfängt. Der 24. Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 12:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
0
0

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
0
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
0
1

Heute, 14:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
1
0

Heute, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
15:30

Spiel am Freitag

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
3
2
Abpfiff

Der TSV Landsberg setzt sich in einer engen Partie gegen den SV Erlbach mit 3:2 durch und springt an die Tabellenspitze. Kurz vor der Pause schlugen die Hausherren zum ersten Mal zu: Benedikt Auburger brachte Landsberg in Führung (42.).

In der zweiten Halbzeit wurde es wild. Erst stellte Daniele Sgodzaj auf 2:0 (66.), dann verkürzte Leonhard Thiel für den SV Erlbach (74.). Als Seemüller kurz vor 3:1 stellte (87.), schien die Messe gelesen. In der Nachspielzeit kam Erlbach aber wieder ran. Maximilian Sammermeier erzielte den erneuten Anschlusstreffer (90.). Am Ende brachte Landsberg den Sieg über die Zeit.

TSV Landsberg – SV Erlbach 3:2
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Lukas Bettrich (70. Furkan Kircicek), Kilian Pittrich, Benedikt Auburger (56. Maximilian Holdenrieder), Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (70. Luis Schäffler), Tiziano Mulas (66. Jeton Abazi), Maximilian Seemüller, Ünal Tosun, Maximilian Berwein (84. Tadeus Henn) - Trainer: Christoph Rech
SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier (61. Levin Ramstetter), Florian Wiedl (76. Sebastian Hager), Milos Lukic (70. David Vogl), Tobias Duxner (76. Simon Hefter), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - spielender Co-Trainer: Maximilian Sammereier - Trainer: Johann Grabmeier
Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 280
Tore: 1:0 Benedikt Auburger (42.), 2:0 Daniele Sgodzaj (66.), 2:1 Leonhard Thiel (72.), 3:1 Maximilian Seemüller (87.), 3:2 Maximilian Sammereier (90. Foulelfmeter)