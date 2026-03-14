BYL LIVE: Schalding-Heining vorn - 1860 II siegt spät gegen Pipinsried

Der TSV Landsberg setzt sich in einer engen Partie gegen den SV Erlbach mit 3:2 durch und springt an die Tabellenspitze. Kurz vor der Pause schlugen die Hausherren zum ersten Mal zu: Benedikt Auburger brachte Landsberg in Führung (42.).

In der zweiten Halbzeit wurde es wild. Erst stellte Daniele Sgodzaj auf 2:0 (66.), dann verkürzte Leonhard Thiel für den SV Erlbach (74.). Als Seemüller kurz vor 3:1 stellte (87.), schien die Messe gelesen. In der Nachspielzeit kam Erlbach aber wieder ran. Maximilian Sammermeier erzielte den erneuten Anschlusstreffer (90.). Am Ende brachte Landsberg den Sieg über die Zeit.

TSV Landsberg – SV Erlbach 3:2

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Lukas Bettrich (70. Furkan Kircicek), Kilian Pittrich, Benedikt Auburger (56. Maximilian Holdenrieder), Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (70. Luis Schäffler), Tiziano Mulas (66. Jeton Abazi), Maximilian Seemüller, Ünal Tosun, Maximilian Berwein (84. Tadeus Henn) - Trainer: Christoph Rech

SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier (61. Levin Ramstetter), Florian Wiedl (76. Sebastian Hager), Milos Lukic (70. David Vogl), Tobias Duxner (76. Simon Hefter), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - spielender Co-Trainer: Maximilian Sammereier - Trainer: Johann Grabmeier

Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 280

Tore: 1:0 Benedikt Auburger (42.), 2:0 Daniele Sgodzaj (66.), 2:1 Leonhard Thiel (72.), 3:1 Maximilian Seemüller (87.), 3:2 Maximilian Sammereier (90. Foulelfmeter)