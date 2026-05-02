BYL LIVE: Landsberg nun sicher aufgestiegen - Kottern gleicht aus

Spiele am Samstag

Da die erste Mannschaft des TSV 1860 München sein heutiges Spiel in Schweinfurt nicht gewinnen konnte, ist Platz drei in der 3. Liga und somit der potenzielle Aufstieg rechnerisch nicht mehr erreichbar. Folglich kann 1860 II nicht in die Regionalliga vorrücken, dadurch steht der Zweite TSV Landsberg nun sicher als Aufsteiger fest. Für die Aufstiegs-Relegation hat nun der SV Kirchanschöring die besten Karten, insbesondere nach dem späten Auswärtssieg beim SV Heimstetten. Denn der nächste infrage kommende Klub hat mit dem SV Erlbach fünf Punkte weniger auf dem Konto (Heimstetten und Gundelfingen auf den Rängen drei und vier haben die Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison nicht angemeldet).

Zum Spiel: David Rosenstatter brachte den SVK in der neunten Minute in Front, nur zwei Zeigerumdrehungen später konnte Dominique Girtler jedoch ausgleichen. Führung und Antwort spielte sich kurz darauf erneut ab: Auf das 1:2 von Manuel Omelanowsky (20.) folgte zehn Minuten später das 2:2 durch Daniel Steimel. Lange sah es nach der Punktteilung aus, ehe Sebastian Dengel der wichtige 2:3-Treffer in der ersten Minute der Nachspielzeit gelang.