 2026-04-03T19:57:16.526Z

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BYL LIVE: Landsberg gleicht aus - 60 II vorn - auch Pipinsried trifft

28. Spieltag der Bayernliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser
Empfängt Türkspor Augsburg: Der TuS Geretsried.
Empfängt Türkspor Augsburg: Der TuS Geretsried. – Foto: Walter Brugger

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Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

In der Bayernliga Süd stehen am Ostermontag sechs Partien mit oberbayerischer Beteiligung an. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Montag

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
1
1

Heute, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
0
0

Heute, 16:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
1
0

Heute, 16:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
1
1

Heute, 17:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
0
0

Spiel am Dienstag

Morgen, 18:30 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
18:30

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
0
4
Abpfiff
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