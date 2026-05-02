BYL LIVE: Frühe Tore in Heimstetten - Ismaning vor Rettung?

Will sich gegen Heimstetten durchsetzen: Der SV Kirchanschöring. – Foto: Walter Brugger

Am Samstag werden vier Partien mit oberbayerischer Beteiligung in der Bayernliga Süd ausgetragen. Das Topspiel zwischen Heimstetten und Kirchanschöring ist nur für die Gäste von Bedeutung, Heimstetten hat die Lizenz für die Regionalliga nicht angemeldet. Ismaning will gegen Nördlingen den Klassenerhalt feiern, benötigt dafür aber Mithilfe vom Schlusslicht Türkgücü München, die Kottern empfangen. Am späteren Nachmittag duellieren sich Pipinsried und Deisenhofen. Der Spieltag in der Übersicht.

Der TSV Landsberg darf sich künftig so gut wie sicher Regionalligist nennen! Beim TuS Geretsried siegten die Landsberger dramatisch mit 2:1 - in der Nachspielzeit hielt Keeper Daniel Baltzer den Auswärtssieg und somit den Aufstieg fest!

Zum Spiel: Luca Dollinger brachte den TSV nach etwas mehr einer halben Stunde auf die Siegerstraße, nach dem Seitenwechsel erhöhte Maximilian Seemüller (54.). Die Zwei-Tore-Führung währte nur kurz, da Alexander Bazdrigiannis nur zwei Zeigerumdrehungen später verkürzen konnte. In der Folge rannte Geretsried an, mit dem gehaltenen Strafstoß avancierte aber Landsbergs Daniel Baltzer zum Held des Spiels.

Der Vorsprung auf den Tabellenfünften SV Kirchanschöring, der der erste Mitstreiter um den Aufstieg gewesen ist, beträgt nun 13 Zähler. Da der SV nur noch drei verbleibenden Partien zu spielen hat, wurde der Aufholjagd mit dem Landsberger Sieg der Riegel vorgeschoben.

Der Tabellenführer TSV 1860 München II sowie der SV Heimstetten und der FC Gundelfingen auf den Plätzen drei und vier haben die Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison nicht angemeldet.

TuS Geretsried – TSV Landsberg 1:2

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner (86. Veron Fejzullahi), Christian Wiedenhofer (70. Isni Redjepi), Adrian Hofherr, Anastasios Karpouzidis, Thomas Puscher (46. Tyrone Prepeluh), Keita Kawai, Sebastian Schrills (46. Daniel Krebs), Srdan Ivkovic, Belmin Idrizovic (90. Johannes Lex), Alexander Bazdrigiannis - Trainer: Daniel Dittmann

TSV Landsberg: Leopold Leimeister (60. Daniel Baltzer), Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Fabian Kljucevic, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Luis Schäffler (93. Tim Seibold), Daniele Sgodzaj (46. Tadeus Henn), Tiziano Mulas, Maximilian Seemüller (78. Levin Nuhanovic), Fares Ibrahim - Trainer: Christoph Rech

Schiedsrichter: Jakob Putz (Perlesreut)

Tore: 0:1 Luca Dollinger (33.), 0:2 Maximilian Seemüller (54.), 1:2 Alexander Bazdrigiannis (56.)

Spiele am Donnerstag