– Foto: Lennart Blömer

Byhusen empfängt Wörpetal – Nordheide trifft auf Bremervörde Kreisliga Rotenburg in der Vorschau Verlinkte Inhalte Kreisliga Rotenburg Bremervörde Alfst./Ebers Hesedorf/Na. Hesedorf + 10 weitere

In der Kreisliga steht Aufsteiger TSV Byhusen am Sonntag vor der schwierigen Aufgabe, gegen den favorisierten FC Wörpetal die ersten Punkte der Saison zu holen. Außerdem empfängt der FC Nordheide den Bezirksliga-Absteiger Bremervörde.

Der FC Wörpetal wurde bereits vor Saisonbeginn von vielen Experten als Titelkandidat gehandelt – ein Vorteil, findet Eick Gerken, Trainer des TSV Byhusen, der den FC am Sonntag empfängt: „Der Druck, gewinnen zu müssen, liegt eindeutig bei Wörpetal.“ Trotz der beiden Auftaktniederlagen lässt sich der TSV-Coach nicht entmutigen. „Wir werden weiterspielen wie bisher. Der Kopf ist oben.“ Besonders die Niederlage zuletzt in Walsede wurmt Gerken. „Die war äußerst unnötig. Wir müssen uns vorn wie hinten cleverer verhalten. Aber wir werden uns bald belohnen – im besten Fall schon am Sonntag.“