Bye Bye, Schnei!

„Die Entscheidung aufzuhören, habe ich schon zum Winter kommuniziert. Damals hat der Verein mit allen gesprochen, ob sie den Weg in die Thüringenliga mitgehen würden. Außer ich hatten alle anderen Bock auf die Thüringenliga. Deshalb ist es genau richtig, wie es gekommen ist“, sagt Marcus Schneider zu seinem Abschied. Die langen Fahrten im gesamten Freistaat aber auch die körperlichen Leiden, die ihm im Fußball-Spätherbst seiner Laufbahn sonntags heimsuchen, waren Gründe für diese Entscheidung.

Schon vor drei Jahren trat Marcus kurzzeitig kürzer, leckte dann aber schnell wieder Blut. Mit ihm verbunden war dann auch der sportliche Wiederaufschwung in der Landesklasse. Schon in der Rückrunde 2023/24 deutete sich an, dass Westvororte in Richtung Tabellenspitze schielen konnte. Ein Trend, den die Mannschaft von Daniel Gehrt – auch dank der Tore von Marcus Schneider – in der Saison 2024/25 bestätigte. „In der Rückrunde der Vorsaison hat man schon gesehen, dass ordentlich was möglich ist, wenn jeder sein Zeug macht. Vor der Saison war für mich ein Platz unter den Top5 realistisch. Drei, vier Teams wie Kahla, Schmölln, Stadtroda und Eisenberg hätte ich vor uns gesehen. Das es am Ende so gekommen ist, haben wir gut gemacht. Das es hinten raus so eng geworden ist, hätte ich nicht gebraucht. Wir haben gut durchgezogen und den Druck standgehalten, da wir auch nur als Erster aufsteigen wollen. Das war cool mit der jungen Truppe. Das war am Ende das Extra-Bonbon, wie es gekommen ist. Der Abschluss gegen Schmölln war sehr schön und auch sehr emotional. So kann man dann auch gehen“, fasst der Angreifer seine Abschiedssaison zusammen. Seit 14 Jahren trug er ununterbrochen das Trikot von Gera-Westvorote, feierte Aufstiege, trauerte bei Abstiege. Von der Kreisoberliga bis zur Thüringenliga sammelte er Spielminuten und Tore für die Mannschaft aus Scheubengrobsdorf - "ohne Worte".