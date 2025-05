"Bye-Bye Bayernliga": Abtswind und Münchberg gehen eine Stufe tiefer

In der zweiten Begegnung um den Einzug in die fünfhöchste deutsche Spielklasse standen sich nach dem 1:1-Hinspiel-Ergebnis ein weiteres Mal Eintracht Münchberg und der FSV Stadeln gegenüber, wobei auch hier der Landesligist am Ende die Oberhand behielt - und zwar relativ unzweideutig mit 3:0. Emmert, Weber und Xygas besorgten die Tore für die Elf von Coach Manfred Dedaj, die sich damit weiterhin im Rennen um die begehrten Bayernliga-Aufstiegsplätze halten kann. Für Eintracht Münchberg ist ebenfalls das Abenteuer Bayernliga hiermit beendet: Es geht ab nächster Saison fußballerisch eine Stufe tiefer.

Gleich das Wichtigste vorweg: Nein, der TSV Abtswind konnte gegen den TuS Frammersbach nicht noch einmal das Ruder herumreißen. Nach der 1:2-Hinspiel-Niederlage vor drei Tagen unterlag die Elf von Trainer Thorsten Götzelmann erneut gegen den Landesliga-Vizemeister aus dem Landkreis Main-Spessart. Der Endstand in der Kräuter-Mix-Arena lautete diesmal: 1:0 aus Sicht der Mannen von Spielertrainer Patrick Amrhein, die sich somit für Runde zwei im Kampf um die drei Bayernliga-Aufstiegsplätze qualifiziert haben. Der TSV Abtswind steigt somit in die Landesliga ab und verabschiedet sich aus der Bayernliga-Nord.

Abtswinds Hannes Bauer musste früh die Partie verletzungsbedingt verlassen und ausgewechselt werden. Spielertrainer Patrick Amrhein hatte nach einer Viertelstunde die Führung auf dem Fuß, scheiterte jedoch an der TuS-Abwehr. Nach einer erneute Amrhein-Großchance ist es bis zur Pause beim 0:0 geblieben. Frammersbachs Dominik Englert erzielte nach dem Seitenwechsel dann die Führung für den Landesligisten, die dieser in der Folge über die Ziellinie bringen konnte.

Spieltext Münchberg - Stadeln

Bereits in der Anfangsphase nahm der FSV Stadeln das Heft in die Hand - gegen auf Konter wartende Gastgeber. Münchsbergs Lukas Köhler vergab nach einer halben Stunde die Möglichkeit zur Führung, ansonsten blieb Hälfte eins jedoch weitestgehend ohne nennenswerte Höhepunkte. Nach dem Seitenwechsel scheiterte Köhler an Torwart Prenzler. In der 69. erlöste Sebastian Emmert dann seinen FSV mit dem 1:0. Eine Viertelstunde vor Schluss hätte Münchsbergs Nöske den Ausgleich erzielen können, doch der Ball schoss gegen die Latte. Kurz darauf erhöhte Stadelns Marco Weber auf 2:0 - und die Partie war gelaufen. Erst recht, als Nikolaos Xygas kurz darauf auf 3:0 stellte. Ein am Ende verdienter Sieg für Stadeln.