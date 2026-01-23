stehend von l.: Rolf Eulitz, 2. Vorsitzender Herr Gisbert Gornelißen (Kreissportbund Viersen e.V., Josef Grotenrath, Rainer Schäfer, Christof Fleuth, Klaus Strahtmann, Dirk Mehler, Klaus Königshausen (stellv. Spf) Ekkehard Mertens, Markus Poschmanns, Michael Pesch, Christian Wohkittel, Reinhold Schwarz. kniend v.l: Michael Reiners, Armin Wildenberg (Spf), Paul Mrochen (TR), Markus Steinhäuser, Uwe Pieper und Frank Krause – Foto: BWC Viersen

BWC Viersen gewinnt Viersener Stadtmeisterschaft im Walking Football Am vergangenen Sonntag (18. Januar) fand die Viersener Stadtmeisterschaft im Walking Football statt.

Das Turnier ging mit den Vereinen ASV Süchteln, TSV Boisheim, Rhenania Hinsbeck, SF Leuth und SV Blau-Weiß Concordia Viersen, SV Blau-Weiß Concordia Viersen II nach einem Spielmodus jeder gegen jeden in der Austragungsstätte Sporthalle Löh in Viersen über die Bühne. SV Blau-Weiß Concordia 07/24 konnte erfolgreich seine vorjährige Hallenstadtmeisterschaft verteidigen. Ohne eine einzige Niederlage holten sie sich wiederum den Pokal und wurden erneut Viersener - Hallenstadtmeister 2026. Aber, es wurde auch gleichzeitig zum ersten Mal ein Kreismeister ausgespielt. In den beiden letzten Spielen SV Blau-Weiß Concordia Viersen gegen den Turnierausrichter ASV Süchteln sowie Rhenania Hinsbeck gegen SV Blau-Weiß Concordia Viersen II musste ein Sieg her, damit man die Chance wahrte auch die erste Kreismeisterschaft zu gewinnen.

Concordia Viersen belegt die ersten beiden Plätze So gewann Blau - Weiß Concordia souverän mit super herausgespielten Toren 2:0. Des Weiteren bekam man Schützenhilfe, indem die 2. Mannschaft von Blau-Weiß Concordia Viersen nach zweimaliger Führung der Rhenania Hinsbecker drei Minuten vor dem Ende noch der Siegtreffer zum 2:3 gelang. Somit gewann der SV Blau-Weiß Concordia Viersen 1 auch den 1. Kreis - Wanderpokal im Walking Football, der vom Kreissportbund Viersen e.V. gestiftet wurde. Die Endplatzierungen: