BWC Viersen gewinnt Viersener Stadtmeisterschaft im Walking Football

Das Turnier ging mit den Vereinen ASV Süchteln, TSV Boisheim, Rhenania Hinsbeck, SF Leuth und SV Blau-Weiß Concordia Viersen, SV Blau-Weiß Concordia Viersen II nach einem Spielmodus jeder gegen jeden in der Austragungsstätte Sporthalle Löh in Viersen über die Bühne. SV Blau-Weiß Concordia 07/24 konnte erfolgreich seine vorjährige Hallenstadtmeisterschaft verteidigen. Ohne eine einzige Niederlage holten sie sich wiederum den Pokal und wurden erneut Viersener - Hallenstadtmeister 2026. Aber, es wurde auch gleichzeitig zum ersten Mal ein Kreismeister ausgespielt. In den beiden letzten Spielen SV Blau-Weiß Concordia Viersen gegen den Turnierausrichter ASV Süchteln sowie Rhenania Hinsbeck gegen SV Blau-Weiß Concordia Viersen II musste ein Sieg her, damit man die Chance wahrte auch die erste Kreismeisterschaft zu gewinnen.
So gewann Blau - Weiß Concordia souverän mit super herausgespielten Toren 2:0. Des Weiteren bekam man Schützenhilfe, indem die 2. Mannschaft von Blau-Weiß Concordia Viersen nach zweimaliger Führung der Rhenania Hinsbecker drei Minuten vor dem Ende noch der Siegtreffer zum 2:3 gelang. Somit gewann der SV Blau-Weiß Concordia Viersen 1 auch den 1. Kreis - Wanderpokal im Walking Football, der vom Kreissportbund Viersen e.V. gestiftet wurde.
Die Endplatzierungen:
Da der Kreispokal zum ersten Mal ausgespielt wurde, überreichte der 2. Vorsitzende Herr Gisbert Gornelißen vom Kreissportbund Viersen e.V. den Wanderpokal an das Siegerteam von Blau-Weiß Concordia Viersen mit bewegenden Worten: "Mit großem Teamgeist, Fair Play und beeindruckender Spielfreude, diese Leistung steht stellvertretend für Engagement, Ausdauer, Bewegung sowie Gemeinschaft und Spaß am Spiel, das ist die besondere Idee des Walking Football. Ein herzliches Dankeschön an alle teilnehmenden Vereine sowie an den Ausrichter ASV Süchteln und die Schiedsrichter."