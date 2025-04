BW Zorbau empfängt FC Grimma, Union Sandersdorf fordert VfB Krieschow

In der NOFV-Oberliga Süd stehen zwei spannende Begegnungen an: Am morgigen Mittwoch wird das Nachholspiel des 17. Spieltags zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem FC Grimma ausgetragen, am Donnerstag folgt das vorgezogene Duell vom 29. Spieltag zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfB 1921 Krieschow. Beide Partien könnten entscheidenden Einfluss auf den Abstiegskampf und den Kampf um die Spitzenplätze nehmen.