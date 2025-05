BW Wickrathhahn holt Carlos Miguel ins Trainerteam

Noch ist Blau-Weiß Wickrathhahn im Abstiegskampf der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen nicht gesichert, ein paar Punkte braucht es schon noch, um den Verbleib in der Liga an den vier letzten Spieltagen der Saison zu sichern. Dennoch hat der Verein nun eine wichtige Entscheidung für die kommende Saison gefällt. Das haben die Wickrathhahner nun in einer Pressemitteilung veröffentlicht, und es geht um die Trainerbank, denn auf dieser wird künftig Carlos Miguel mitwirken, von dem sich kürzlich der 1. FC Viersen als Coach der Zweiten Mannschaft getrennt hatte. Doch das ist nicht die einzige Veränderung, die der Verein hier mitteilt.

Kurz vor dem Rückspiel der Hahner in Viersen wurde Carlos Miguel von seinen Aufgaben in Viersen freigestellt, was zu einem regen Austausch zwischen ihm und Schmitz führte. In Gesprächen zwischen Kevin Schwiers, Thomas Schmitz und Trainer Mark Endemann entstand die Idee, sich mit Carlos Miguel zusammenzusetzen. Da er über ein großes Netzwerk zu jungen Spielern verfügt, kam schnell der Entschluss, gemeinsam ein Projekt ins Leben zu rufen.

Solide Basis erfahrener Spieler

BW Wickrathhahn hat eine solide Basis aus erfahrenen Spielern, die in der Lage sind, junge Talente zu fördern – ein Erfolg, den man bereits im Aufstiegsjahr beobachten konnte. Doch wie es im Amateurfußball oft der Fall ist, werden talentierte junge Spieler schnell abgeworben. Mit dieser neuen Trainer-Konstellation ergibt sich nun die Möglichkeit für junge Spieler, in der A-Liga Fuß zu fassen und von erfahrenen Spielern an die Hand genommen zu werden.

Mark Endemann und Carlos Miguel möchten gemeinsam mit ihren Co-Trainern Schmitz und Doneth ein langfristiges Projekt aufbauen, um BW Wickrathhahn nachhaltig in der Kreisliga A zu etablieren."