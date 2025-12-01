BW Wickrathahn: Jetzt spricht der Ex-Vorsitzende Thomas Schmitz

Um zu erfahren, dass die Saison bei Blau-Weiß Wickrathhahn in der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen bisher nicht nach Wunsch verlaufen ist, reicht ein einfacher Blick auf die Tabelle. Nach 13 Spielen stehen dort nur neun Zähler zu Buche, das bedeutet den vorletzten Platz der 14 noch im Spielbetrieb befindlichen Teams. Das hatte nun auch zur Folge, dass neben dem Vorsitzenden Thomas Schmitz auch die beiden Trainer Mark Endemann und Carlos Miguel von ihren Ämtern zurückgetreten sind ( wir berichteten hier ).

Bis Sonntag waren es indes nur sechs Zähler, im Kellerduell gewannen die Hahner nun immerhin 2:0 bei der DJK Hehn, was das Bild schon etwas freundlicher erscheinen lässt. Zunächst wollte sich der Vorsitzende noch nicht zu den Hintergründen seines Schritts äußern, das hat er nun unserer Redaktion gegenüber nachgeholt - und dabei auch klargestellt, dass es nicht nur drei Rückzüge im Verein gab.

"Nicht mein Rücktritt war der erste in dieser Kette. Nachdem ich dem Trainerteam nach einem internen Eklat beim Spiel in Neersbroich den Rücken gestärkt habe, ist wenige Tage danach Kevin Schwiers als Geschäftsführer und Fußballobmann zurückgetreten, und somit ist er nicht mehr Geschäftsführer von Blau-Weiß Wickrathhahn", erklärt er einleitend. "Innerhalb von kürzester Zeit haben sich dann endgültig zwei Lager innerhalb der Mannschaft gebildet, wobei ein Teil der aus der letzten Saison verbliebenen Spieler das Trainerteam boykottiert hat. Aus meiner Sicht hätte man sich eigentlich sofort von diesen Spielern trennen müssen, aber das war aufgrund der Dauerverletzten aktuell nicht möglich", verrät Schmitz weiter. Offenbar war es also bis dato nicht wirklich gelungen, aus den Spielern des Kaders aus der Vorsaison und denen, die Carlos Miguel vom 1. FC Viersen II mitgebracht hatte, eine Einheit zu formen. "Bedenkt man, dass bei den hohen Niederlagen gegen Korschenbroich und Schelsen zehn der verbliebenen Spieler aus der vorigen Saison auf dem Platz standen, wurde, statt bei sich selbst, das Problem beim Trainerteam gesucht."

Plan mit jungen Viersenern ging offenbar nicht auf

Besonders ärgert es Schmitz, dass der Plan, über Miguel eine große Anzahl von jungen, hungrigen Spielern in den Verein zu holen, scheinbar nicht aufgegangen ist. "Mein Ziel war es, vor Ende meiner Tätigkeit als sportlicher Leiter in enger Absprache mit Kevin Schwiers, zu dem Zeitpunkt Spieler, Fußballobmann und Geschäftsführer, den Verein für Zukunft aufzustellen. Hier gab sich die Möglichkeit, etliche junge Spieler, die wir nicht abwerben mussten, zu bekommen, dazu mit Carlos Miguel einen erfahrenen Trainer, der seinen Erfolg mit jungen Spielern schon mehrmals bewiesen hat. Mark Endemann und Carlos Miguel haben sich schneller als gedacht dann als Trainerteam gefunden."

Die Kreisliga A zweimal gehalten zu haben, das bezeichnet Schmitz sicherlich nicht zu Unrecht auch als einen Erfolg. Dieser habe aber, mit dem Blick auf die Zukunft des Vereins, auch einen Haken. "Nach dem Aufstieg haben wir unsere komplette A-Jugend bis auf Luca Schmidt verloren, in der vorigen Saison haben wir schon mit einem kleinen Kader gespielt und dann vier wichtige Spieler mit Kai Schwiers, Fabio Esposito, Oussama Mansour und Kaan Altun verloren. Neue Spieler für Wickrathhahn zu gewinnen war schon in den vergangenen Jahren extrem schwierig, also kam die Gelegenheit, mit den jungen Viersenern wie gerufen und war eine Perspektive für den Verein. Dann ist, in meinen persönlichen Augen, eine Hand voll Spieler aber mit der Autorität des Trainergespanns nicht zurechtgekommen und hat, wie bereits erwähnt, durch ihren persönlichen Boykott das Ganze am Ende zum Scheitern gebracht. Auch hier hätte ich mir mehr Rückendeckung von dem ein oder anderen der tatsächlichen Hahner Jungs erwartet. Die vorigen Monate haben mir viel Kraft geraubt, ich habe dann vergangen Montag noch einmal mit Vorstandskollegen und drei erfahrenen Spielern versucht das Ruder herumzureißen. Leider ist es mir nicht gelungen, weil ich nicht die Kraft hatte, weiter gegen eine Wand zu laufen. Ich habe dann am Dienstag für mich die Reißleine gezogen. Da das Trainergespann wusste, dass ich ihr letzter Rückhalt war, haben sie am Ende für sich den gleichen Schritt vollzogen."

Vorstandsarbeit war falsche Entscheidung

Eigentlich habe er nach seiner Zeit in Hockstein nie wieder Vorstandsarbeit leisten wollen, sich aber anders entschieden - im Glauben, Wickrathhahn sei anders. Das sei aber, wie Thomas Schmitz nun sagt, eine Fehleinschätzung gewesen. Nun sei er selbst gespannt, wie es bei den Blau-Weißen weitergehe. "Die jungen Spieler werden kurzfristig wohl wieder den Verein verlassen, was man aus meiner Sicht selbst schuld ist. Der aktuelle Kader der Ersten Mannschaft dürfte sehr klein und recht alt sein für die A-Liga, Nachwuchs ist vorerst nicht in Sicht, der nächste Jahrgang ist die B-Jugend", sagt Schmitz abschließend und räumt ein, dass er sich den Fehler, dass diese gute Perspektive erneut zerschlagen worden sei, auch sich selbst ankreiden müsse.