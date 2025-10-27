BW Wertherbruch kann STV Hünxe nicht stoppen

Der STV Hünxe hat seine Aufstiegsambitionen in der Kreisliga B eindrucksvoll untermauert und beim SV BW Wertherbruch einen souveränen 4:0-Auswärtssieg gefeiert.

Vor rund 100 Zuschauern brachte Tom Hasel seine Mannschaft in der 20. Minute mit 1:0 in Führung. Nur wenig später erhöhte Leonard Mathias Feldkamp auf 2:0 (34.), ehe Laurin Kay Oschinsky kurz vor der Pause den dritten Treffer nachlegte (40.). Mit einer komfortablen 3:0-Führung ging es in die Kabinen – und angesichts des dominanten Auftritts der Hünxer war das Ergebnis zur Halbzeit kaum überraschend.

Nach dem Seitenwechsel nahm Trainer Marvin Schweds in der 60. Minute gleich drei Wechsel vor, um dem Spiel noch einmal neue Impulse zu geben. In der Schlussphase machte Oschinsky mit seinem zweiten Treffer (87.) den deutlichen 4:0-Endstand perfekt. Damit sicherte sich der Gast erneut die volle Punkteausbeute und blieb zum wiederholten Mal ohne Gegentor.

Mit diesem Erfolg baut Hünxe seine beeindruckende Serie weiter aus: Sieben Siege in Folge, die beste Offensive der Liga mit 29 Treffern und lediglich eine Niederlage – und die datiert noch vom ersten Spieltag gegen den Aufstiegsfavoriten SV Rees. Der STV ist derzeit kaum zu stoppen und festigt seine Spitzenposition eindrucksvoll.

Ganz anders die Situation beim Wertherbruch. Die Mannschaft von Trainer Harald Katemann bleibt nach der klaren Niederlage im Tabellenkeller stecken und hat weiterhin große Probleme in der Defensive – bereits 26 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache, doch die dringend benötigte Stabilität fehlt weiterhin.

Das sagt der Trainer

Schweds äußerte sich gegenüber unserer Redaktion glücklich und zufrieden: ,,Wir arbeiten aktuell von Spiel zu Spiel sehr souverän und konzentrieren, dass sieht man an den Ergebnissen. Die Entwicklung innerhalb der Mannschaft ist enorm, des Weiteren ist die Stimmung untereinander großartig, sodass alle bisher 29 eingesetzten Akteure ihren Spaß haben und mitziehen, ob Auf oder Neben dem Platz."

Für den STV Hünxe geht es in zwei Wochen mit einem Heimspiel gegen BW Dingden III weiter. Der SV BW Wertherbruch reist bereits am kommenden Sonntag zum Auswärtsspiel bei SV Fortuna Millingen.