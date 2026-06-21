BW Stubben feiert 125-jähriges Bestehen mit vielen Weggefährten Mit Bildergalerie: Routiniers gewinnen Blitzturnier von FuPa Lüneburg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa Lüneburg

Am vergangenen Samstag feierte Blau-Weiß Stubben bei strahlenden Sonnenschein sein 125-jähriges Jubiläum auf dem heimischen Sportgelände.. Die Veranstaltung wurde von vielen Mitgliedern, Fans und Ehemaligen besucht. Ein Blitzturnier zwischen der ersten Herrenmannschaft, einer Gemeindeauswahl und der Stubbener Auswahl führte viele langjährige Weggefährten wieder zusammen.

Bereits am Vormittag gehörte der Platz den Kleinsten. Das U8-Kinderturnier war gut besucht und bot den Zuschauern nicht nur spannende Spielzüge, sondern vor allem strahlende Kindergesichter. Der Fokus lag, wie angekündigt, ganz auf dem Spaß am Spiel, was für eine wunderbare Einstimmung auf den weiteren Festtag sorgte. Bilder des Tages findet ihr hier: KLICK

Am Nachmittag fand ein Blitzturnier statt, bei dem die aktuelle erste Herrenmannschaft, eine Gemeindeauswahl sowie die „Stubbener Allstars“ gegeneinander antraten. Die Routiniers bewiesen, dass man das Fußballspielen nicht verlernt. Mit einer abgeklärten Leistung gewannen sie ihre beiden Partien und sicherten sich den Turniersieg.. Den zweiten Rang sicherte sich die Gemeindeauswahl, die von Uwe Louwes und Chris Müller betreut wurde. Trotz des engagierten Einsatzes gegen die geballte Routine der anderen Teams blieb für die aktuelle erste Herrenmannschaft nur der dritte Platz, wobei sie die eine odere andere erfahrene Stammkraft an die Allstars abgaben.

Über das Sportliche hinaus war das Jubiläum vor allem eines: ein großes Klassentreffen. Bei den sehr warmen Temperaturen wurde nach den Partien das eine oder andere Kaltgetränk genossen, während alte Geschichten ausgepackt wurden. Viele Spieler, die sich aus teils jahrzehntelangen Karrieren kannten, nutzten die Gelegenheit für ein Wiedersehen und ausgiebige Gespräche.