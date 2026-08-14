BW Spandau unter Wolk Aufstiegskandidat? Dersim II mit Max Kruse auch

Matthias Wolk im BW Spandau Dress (li) – Foto: Olaf Kapell

Nach dem turbulenten Zwangsabstieg der SF Kladow startet die Bezirksliga Staffel 2 mit reichlich Brisanz. Kladow zählt dennoch neben dem BSV Dersim II um Max Kruse, BFC Südring Amed und dem 1. FC Lübars zum Kreis der Aufstiegsfavoriten. Und BW Spandau mit Neucoach Matthias Wolk von Teutonia auch. Dicke Fragezeichen stehen hinter Landesliga-Absteiger Berolina Mitte sowie Schwarz-Weiß Spandau, das nach einer starken Vorsaison einen Trainerwechsel verkraften muss. Wie schnell sich die Teams nach den Veränderungen finden, macht das Rennen zusätzlich schwer berechenbar.

Transfers der Bezirksliga-Staffel 2 Alle Spiele in der Vorschau

Für den JFC Berlin beginnt das Abenteuer Bezirksliga mit einer echten Standortbestimmung. Als Aufsteiger muss sich der Neuling erst an das höhere Niveau gewöhnen, während Lübars bereits weiß, was ihn in dieser Spielklasse erwartet. Der 1. FC schloss die vergangene Saison in seiner Staffel mit 46 Punkten und ausgeglichener Torbilanz im gesicherten Mittelfeld ab. Diesmal darf der Blick durchaus weiter nach oben gehen. Beim JFC wird dagegen spannend zu beobachten sein, wie schnell die Mannschaft den Sprung verkraftet.

Einschätzung: Lübars geht als Favorit in den Auftakt, für den JFC wäre ein Punkt bereits ein Ausrufezeichen.

Schwarz-Weiß Spandau gehörte in der vergangenen Saison lange zur erweiterten Spitzengruppe und beendete die Spielzeit mit 51 Punkten. Verliert zur neuen Saison seinen langjährigen Trainer Marco Jahn an Landesligist Veritas. Es ist schwer einzuschätzen, ob die Spandauer eine konkurrenzfähige Mannschaft auf dem Platz bekommen. Victoria Friedrichshain kam in derselben Staffel auf 37 Zähler und bewegte sich im Mittelfeld. Die Rollen sind deshalb zumindest zum Auftakt leicht verteilt. Einschätzung: Wundertüte Schwarz-Weiß Spandau, Victoria Friedrichshain deshalb keineswegs chancenlos.

Einheit Pankow musste in der Vorsaison bis zum Ende aufmerksam bleiben und kam in Staffel 3 auf 36 Punkte. Anadoluspor sammelte in Staffel 1 sechs Zähler mehr und erzielte dabei starke 83 Tore. Gleichzeitig kassierte die Mannschaft 92 Gegentreffer – Zahlen, die für einen ausgesprochen offensiven Ansatz sprechen. Genau daraus könnte sich zum Saisonauftakt eine interessante Partie entwickeln: Pankow dürfte auf Stabilität setzen, während Anadoluspor seine Qualitäten eher im Spiel nach vorne besitzt. Einschätzung: Eine der offensten Begegnungen des Spieltags – mit leichten offensiven Vorteilen für Anadoluspor.

So., 16.08.2026, 13:30 Uhr SG Rotation Prenzlauer Berg Rotation PB SV Bosna Berlin 94 SV Bosna 13:30 PUSH

Rotation Prenzlauer Berg und der SV Bosna kommen aus unterschiedlichen Staffeln, bewegten sich dort aber in ähnlichen Regionen. Rotation erreichte 36 Punkte, Bosna sogar 50 und beendete seine Staffel damit in der oberen Tabellenhälfte. Auffällig: Bosnas Torverhältnis von 78:78 steht sinnbildlich für eine Mannschaft, bei der häufig etwas passiert. Rotation zeigte mit 77 Treffern ebenfalls reichlich Offensivqualität. Einschätzung: Bosna besitzt aufgrund der stärkeren Vorsaison leichte Vorteile, Rotation kann das mit dem Heimrecht ausgleichen.

Blau-Weiss Spandau geht mit Bezirksliga-Erfahrung in die neue Spielzeit und neuem Trainer. Teutonia Legende Matthias Wolk soll die Blauweißen in höhere Gefilde führen. 35 Punkte reichten in der Vorsaison für den Klassenerhalt, wobei die Mannschaft vor allem defensiv nicht immer sattelfest wirkte. Fortuna Pankow kommt dagegen als Aufsteiger neu hinzu. Damit treffen Erfahrung und Aufstiegseuphorie unmittelbar aufeinander. Gerade zu Saisonbeginn kann diese Mischung für Überraschungen sorgen. Einschätzung: Kaum ein Favorit auszumachen. Blau-Weiss hat die Erfahrung, Fortuna bringt den Schwung des Aufstiegs mit.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Buchholz SV Buchholz SV BW Berolina Mitte 49 Berolina 15:00 PUSH

Der SV Buchholz steigt neu in die Bezirksliga auf und bekommt zum Start sofort einen Absteiger serviert. Berolina Mitte kommt aus der Landesliga, wo die Mannschaft eine schwierige Saison erlebte und den Gang nach unten antreten musste. Für Buchholz bietet sich damit gleich die Gelegenheit zu zeigen, dass der Aufsteiger auf dem höheren Niveau angekommen ist. Berolina wiederum muss beweisen, dass der Abstieg verarbeitet wurde und ein Neustart gelingen kann. Einschätzung: Berolinas Erfahrung spricht für die Gäste, Buchholz könnte mit der Euphorie des Aufstiegs dagegenhalten.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr BSV Dersim 1993 BSV Dersim II BFC Südring Amed Südring Amed 15:00 PUSH

Mehr Spitzenspiel geht am ersten Spieltag kaum. Dersim II spielte eine überragende vergangene Saison, sammelte 82 Punkte und erzielte 138 Tore. Sportlich war damit eigentlich alles für den Aufstieg angerichtet – dennoch steht die Mannschaft nun erneut in der Bezirksliga. Mit Max Kruse verfügt Dersim zudem über einen Akteur, dessen individuelle Qualität auf diesem Niveau außergewöhnlich ist. Südring Amed braucht sich allerdings keineswegs zu verstecken: 63 Punkte und 101 Tore bedeuteten in der Vorsaison Rang drei der Staffel 1. Zwei der offensivstärksten Mannschaften der vergangenen Bezirksliga-Saison treffen damit direkt aufeinander. Einschätzung: Ein echtes Topspiel ohne klaren Favoriten. Dersim II und Südring Amed besitzen beide das Potenzial, bis zum Saisonende um den Aufstieg zu spielen. Wer hier gewinnt, setzt gleich am ersten Wochenende ein deutliches Zeichen.

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr SF Kladow SF Kladow FC Concordia Wilhelmsruh 1895 Wilhelmsruh 14:00 PUSH