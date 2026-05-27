BW Spandau holt Landesliga-Kicker, Zwei Teams testen gegen Cottbus

– Foto: Olaf Kapell

Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus hat seinen Vorbereitungsplan für den anstehenden Sommer präsentiert. Darin enthalten sind auch zwei Testspiele gegen Berliner Regionalligisten. Am 03.07. gastiert die VSG Altglienicke in Willmersdorf. Einen Tag später trifft Hertha BSC II in Peitz auf die Lausitzer.

BW Spandau hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Bezirksligist holt mit Heiko Przybilla einen Landesligaspieler zurück. Der 28-Jährige spielte bereits 2020/21 bei Blau-Weiss, lief davor und danach jahrelang für den SSC Teutonia auf, u.a. auch in der Berlin-Liga.

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