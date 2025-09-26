BW Schwalbe will Negativserie beenden – Hau fordert Mentalität

Nach vier Spielen in Serie gegen Topteams der Liga wartet auf den HSC BW Schwalbe Tündern nun ein Gegner aus dem oberen Mittelfeld – allerdings mit unberechenbarem Charakter: Am Sonntag (28. September, 15 Uhr) gastieren die Schwalben beim OSV Hannover.
Co-Trainer René Hau sieht in der Partie beim Tabellenachten eine Art Charaktertest: „Nach den zuletzt schweren Spielen gegen Hemmingen, Eilvese, Krähenwinkel und Wunstorf müssen wir nun zum OSV nach Hannover. Für mich ist das ein wenig eine Wundertüte. Eine spielstarke Mannschaft, die an guten Tagen jeden schlagen kann, dann aber auch mal wieder unter ihren Möglichkeiten bleibt.“
Nach der überraschenden 1:3-Niederlage in Godshorn dürfte der OSV auf Wiedergutmachung aus sein – ein zusätzlicher Anreiz für die Gastgeber. Tündern will sich davon jedoch nicht beeindrucken lassen: „Wir sind gut beraten, auf uns selbst zu schauen. In den letzten Spielen hatten wir immer wieder gute Phasen. Aber nur für gute Ansätze gibt es keine Punkte“, mahnt Hau.
Was ihm fehlt: eine durchgängig konzentrierte Mannschaftsleistung. „Wir müssen uns endlich mal belohnen, indem wir über 90 Minuten fokussiert bleiben, unsere Torchancen nutzen und die nötige Mentalität an den Tag legen, um in der Landesliga bestehen zu können.“
Tündern steht mit nur einem Sieg und sieben Niederlagen weiter am Tabellenende (Platz 17), punktgleich mit Ochtersum und Bruchhausen-Vilsen. Besonders besorgniserregend: Die Tordifferenz von 5:29. Gegen OSV Hannover, der mit 17 Treffern zu den offensiv besseren Teams der Liga gehört, wird es vor allem auf defensive Stabilität ankommen.
Auch offensiv muss endlich mehr kommen: In den letzten vier Spielen blieb Tündern ohne eigenen Treffer. Und so wird das Auswärtsspiel beim OSV zur nächsten Bewährungsprobe – gegen einen Gegner, der schwankt, aber brandgefährlich sein kann, wenn man ihm Raum lässt.
Mit einem Punktgewinn – oder mehr – könnte sich BW Tündern zumindest psychologisch etwas Luft verschaffen, bevor in den kommenden Wochen die direkten Duelle gegen Mühlenfeld, Bruchhausen-Vilsen und Ochtersum folgen.