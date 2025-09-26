– Foto: Detlev Drobeck

BW Schwalbe will Negativserie beenden – Hau fordert Mentalität Auswärtsspiel beim OSV Hannover: Tündern unter Zugzwang Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover BW Tündern OSV Hannover

Nach vier Spielen in Serie gegen Topteams der Liga wartet auf den HSC BW Schwalbe Tündern nun ein Gegner aus dem oberen Mittelfeld – allerdings mit unberechenbarem Charakter: Am Sonntag (28. September, 15 Uhr) gastieren die Schwalben beim OSV Hannover.

Co-Trainer René Hau sieht in der Partie beim Tabellenachten eine Art Charaktertest: „Nach den zuletzt schweren Spielen gegen Hemmingen, Eilvese, Krähenwinkel und Wunstorf müssen wir nun zum OSV nach Hannover. Für mich ist das ein wenig eine Wundertüte. Eine spielstarke Mannschaft, die an guten Tagen jeden schlagen kann, dann aber auch mal wieder unter ihren Möglichkeiten bleibt.“ So., 28.09.2025, 15:00 Uhr OSV Hannover OSV Hannover HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern 15:00 PUSH

Nach der überraschenden 1:3-Niederlage in Godshorn dürfte der OSV auf Wiedergutmachung aus sein – ein zusätzlicher Anreiz für die Gastgeber. Tündern will sich davon jedoch nicht beeindrucken lassen: „Wir sind gut beraten, auf uns selbst zu schauen. In den letzten Spielen hatten wir immer wieder gute Phasen. Aber nur für gute Ansätze gibt es keine Punkte“, mahnt Hau. Was ihm fehlt: eine durchgängig konzentrierte Mannschaftsleistung. „Wir müssen uns endlich mal belohnen, indem wir über 90 Minuten fokussiert bleiben, unsere Torchancen nutzen und die nötige Mentalität an den Tag legen, um in der Landesliga bestehen zu können.“