BW Schinkel siegt im Topspiel gegen Spitzenreiter TSV Riemsloh

Durch einen Treffer von Carsten Stockreiter sicherte BW Schinkel den 1:0-Erfolg im Kreisliga-Topspiel gegen den Tabellenführer TSV Riemsloh und schöpft neue Hoffnung

im Kampf um den Relegationsplatz um den Aufstieg in die Bezirksliga. RW Sutthausen erledigte die Pflichtaufgabe gegen den Abstiegskandidaten SV Viktoria Gmhütte II und kletterte auf den zweiten Tabellenrang. VFL Kloster Oesede lies dem abstiegsbedrohten TUS Borgloh keine Chance und gewann auch in der Höhe verdient mit 4:0 Toren. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen die Spvg Niedermark durch einen Treffer von Luca Warskulat verabschiedete sich der Osnabrücker SC vorerst aus dem Abstiegskampf der Kreisliga. Einen rabenschwarzen Tag erwischte der SV Hellern gegen VFR Voxtrup II und kassierte neben der 0:2-Niederlage auch zwei Feldverweise. Moritz Wisniewski schenkte dem abstiegsbedrohten SV Rasensport innerhalb von 18 Minuten einen lupenreinen Hattrick ein und legte nach der Pause einen weiteren Treffer beim 5:1-Erfolg des SF Schledehausen an der Kokschen Strasse nach. Der TUS Glane fertigte den SUS Buer mit 7:1 ab und sicherte sich eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Relegationssplatz.