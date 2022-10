– Foto: Iwan Woronkow & Maddox Kuhr

BW Schinkel lässt Punkte liegen SC Türkgücü putzt Wissingen - 2:0 - SV Hellern in Lauerstellung - VFR II stoppt OSC II -

In einem rassigen Kreisliga-Spiel zeigte der VFR eine starke Defensivleistung und gewann verdient gegen die Reserve des OSC. Deutlicher als es das Ergebnis wieder spiegelt beherrschter der SC Türkgücü beim 2:0-Erfolg den SV Wissingen. im Kampf um die Meisterschaft Viele Chancen lies Spitzenreiter BW Schinkel gegen SSC Dodesheide II liegen und musste sich am Ende mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben. Der SV Hellern besiegte Concordia Belm/Powe verdient mit 2:0 Toren und orientiert sich Richtung Spitzengruppe. Mit dem späten Ausgleichstreffer von Steffen Backes sicherte sich RW Sutthausen ein gerechtes Remis beim TUS Glane. Chancenlos war der SV Eintracht und kassierte eine heftige Niederlage beim SF Schledehausen.

VFR Voxtrup II - OSC II 1:0 (0:0) "Wir wussten was auf uns zu kommt und wollten körperlich dagegen halten. Das ist uns leider nur bedingt geglückt. In den entscheidenden Momenten fehlte somit der entscheidende Prozent. Auch wenn wir mehr vom Spiel hatten, so hat es Voxtrup gerade defensiv sehr kompakt und diszipliniert gespielt und sehr wenig zugelassen. Bitter ist, dass wir beim Stand von 0:0 einen klaren Elfmeter nicht bekommen haben. Das war jedoch nicht gänzlich spielentscheidend. Unterm Strich wäre für beide ein Punkt wohl gerecht gewesen. Final ist aber, wer ein Tor mehr schießt gewinnt nicht unverdient. Glückwunsch an Voxtrup und weiter viel Erfolg,“ meinte Coach Derek Cooper (OSC). SV Hellern - SVC Belm-Powe 2:0 (1:0) Sehr intensives Spiel, dass wir am Ende verdient mit 2:0 gewinnen. Die Mannschaft zeigte erneut Willen und belohnte sich heute selber. TUS Glane - RW Sutthausen 1:1 (0:0) "Heute war es ein sehr ausgeglichenes Spiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. In der ersten Halbzeit hatten wir ein paar Vorteile, in der zweiten Halbzeit dann Glane. Wir haben heute eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, obwohl wir einige Ausfälle wegstecken mussten. Insgesamt ein gerechtes Unentschieden,“ meinte Dominik Witte (RWS). SG Wimmer/Lintor - TUS Haste 2:0 (1:0) "Die Niederlage geht in Ordnung. Leider schaffen wir es selber nicht, im letzten Drittel für die nötige Torgefahr zu sorgen. Diesmal stimmte wieder die Einstellung und wir haben Wimmer/Lintorf vor Probleme gestellt,“ sagte uns Coach Carsten Meyer (TUS Haste).