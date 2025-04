BW Schinkel lässt im Aufstiegskampf abreissen

SV Rasensport - TSV Riemsloh 0:3 (0:2)

Wir haben es heute Riemsloh lange so schwer wie möglich gemacht. Leider haben wir zwei individuelle Fehler gemacht, die uns eiskalt bestraft wurden. Ich muss der Mannschaft aber ein Kompliment machen. Sie hat gekämpft bis zum umfallen. Leider war heute nicht mehr drin. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Wenn wir wieder in voller Mann stärke antreten und diese Einstellung an den Tag legen, werden wir unsere nötigen Punkte holen.