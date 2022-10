BW Schinkel holt sich die Führung zurück SV Eintracht siegt - Ballsport zurück in der Spur - SV Hellern putzt OSC II

Mit dem überragenden Doppeltorschütze Kilian Nobbe sicherte sich Ballsport den zweiten Sieg in Folge und blickt wieder hoffnungsvoller in Richtung Qualifikation zur zweigleisigen Kreisliga. Der SV Eintracht stürzt mit einem verdienten 1:0-Erfolg durch einen Treffer von Jonas Brandt den bisherigen Spitzenreiter SG Wimmer/Lintorf. BW Schinkel musste sich beim TUS Haste mächtige strecken und drehte ein 0:2 zum 4:2-Erfolg. Der SV Hellern meldet sich mit einem 1:0-Erfolg bei der starken OSC-Reserve im Kampf um die Meisterschaft zurück. Die Trainerstimmen zu den Spielen:

"Meine Mannschaft hat gerade in der ersten Halbzeit ein super Spiel gemacht und wir haben endlich wieder Tore geschossen. Leider konnten wir den 2:0-Vorsprung nicht mit in die Pause nehmen. Klar hatte Schinkel mehr vom Spiel - gerade in der zweiten Halbzeit - aber wir hatten auch unsere Möglichkeiten. Am Ende des Tages stehen wir leider mit leeren Händen da. Mit etwas Glück können wir auch einen Punkt mitnehmen. Glückwunsch an Blau Weiß Schinkel,“ lautet das Fazit von Carsten Meyer (Coach TUS Haste). OSC II - SV Hellern 0:1 (0:0) "Eine sehr unglückliche Niederlage gegen einen starken Gegner. Ich würde behaupten, dass es ein sehr gutes Kreisligaspiel war. Wir waren die bessere Mannschaft, hatten die besseren Chancen und mehr Spielanteile. Fussball ist aber nunmal ein Ergebnissport und wenn der Gegner trifft - und du selbst nicht - dann stehst du halt mit leeren Händen da. Trotzdem ein riesen Kompliment an meine Jungs, die gegen ein Topteam der Liga ein starkes Spiel gemacht haben. Wir werden auch wieder andere Ergebnisse erzielen und dafür werden wir weiter hart arbeiten. Glückwunsch an Felix und seine Truppe und weiterhin viel Erfolg,“ lautet das Statement von OSC-Coach Derek Cooper. Der Trainer des SV Hellern Kompliment an meine Mannschaft die das Ergebnis mit allem verteidigt haben und Kompliment an den osc… ich muss zugeben das sie uns spielerisch und von den Anteilen im Spiel überlegen waren. Am Ende zählt das Ergebnis und das ist 1:0 mehr zählt gerade nicht. Trainer Felix Zimmermann (SV Hellern) sagte uns: "Kompliment an meine Mannschaft, die das Ergebnis mit allen Mitteln verteidigt hat und auch ein Kompliment an den OSC. Ich muss zugeben, dass sie uns spielerisch und von den Spielanteilen überlegen waren. Am Ende zählt das Ergebnis und das ist 1:0 für uns. Mehr zählt gerade nicht."