BW Papenburg: Youngster bleibt an Bord

2022 folgte dann noch einmal der Wechsel zum SV Meppen in die U19, wo der Mittelfeldspieler mit dem SVM in der Junioren-Bundesliga antrat. In Meppen gehörte Ole Marx zum absoluten Stammpersonal und stand in jedem seiner Spiele in der Startelf, wobei er ein Tor erzielen konnte.

Nach dieser erfolgreichen Saison in der höchsten Junioren-Spielklasse, sicherte sich der Landesligist BW Papenburg die Dienste des Youngsters. Seitdem war Marx 25 Mal in der Landesliga für Papenburg im Einsatz, wobei er drei Tore beisteuern konnte. In der aktuellen Saison steht der junge Defensivspieler bei zwölf Partien, acht davon in der Startelf sowie zwei weitere Partien über 90 Minuten im Bezirkspokal.

Ob Marx in der kommenden Saison mit seinem Team dann weiterhin in der Landesliga oder doch in der Oberliga spielen wird, steht noch in den Sternen. Die Tabelle der Landesliga verspricht einen sehr spannenden und engen Kampf um die Meisterschaft bis zum Ende. Zwar steht Papenburg nur auf Rang fünf, doch der Abstand auf Rang eins beträgt nur drei Punkte, sodass das Team von Trainer Ralf Ammermann noch voll mitmischt im Aufstiegsrennen.