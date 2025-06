BW Papenburg verabschiedet vier Akteure!

Am Ende der Saison stand BW Papenburg auf dem zweiten Platz und sicherte sich die Vizemeisterschaft. Für den Titel reichte es nicht, doch das Potential der Mannschaft war klar sichtbar, sodass die Blau-Weißen in der kommenden Saison wohl zu den absoluten Favoriten auf den Titel gehören. Vier Akteure werden dabei nicht mehr helfen können..

Diesen Schritt wird auch Keeper Hendrik Gossmann gehen, wobei der 26-Jährige seine neuen Teamkollegen bestens kennt. Nach etlichen Jahren bei Westrhauderfehn kam der Keeper vor der abgelaufenen Saison zu Papenburg und absolvierte acht Spiele in der Landesliga und vier weitere im Bezirkspokal. Ab sofort hütet der Rückkehrer also wieder das Tor des Bezirksligisten.

Zwei der vier scheidenden Spieler werden zu TuRa Westrhauderfehn wechseln. Einer der Beiden ist Ibrahim Hanoglu. Der Offensivspieler kam aus der eigenen Jugend von BW Papenburg und spielte insgesamt 14 Mal für den Landesligisten, zwölf Mal davon in der abgelaufenen Saison. In all seinen Spielen kam Hanoglu jedoch nur von der Bank und spielte zudem fünf Mal für die Reserve in der zweiten Mannschaft (zwei Tore, ein Assist). Nun also der Schritt in die Bezirksliga.

Maik Müller wird der Landesliga erhalten bleiben und schließt sich dem SV Bevern an. Nachdem er aus der U19 Bundesliga vom SV Meppen nach Papenburg wechselte, absolvierte der 20-Jährige 55 Landesliga-Partien für die Blau-Weißen, in denen er fünf Tor erzielte und sechs vorbereitete. In der frisch abgelaufenen Saison war Müller Stammspieler und erzielte drei Tore sowie fünf Assists in 26 Spielen.

Der vierte im Bunde ist Bent Janßen. Der 24-Jährige spielte in der Jugend für das JLZ Emsland in der Regionalliga und wechselte von dort zum SSV Jeddeloh in die Regionalliga, in der Janßen vier Mal auflief. Janßen wechselte dann zum damaligen Oberligisten Papenburg, stieg aber sofort in die Landesliga ab, in welcher er 52 Mal auflief. In der abgelaufenen Saison stand er 25 Mal auf dem Feld, elf Mal davon in der ersten Elf. Janßen bleibt ebenfalls der Landesliga erhalten und wechselt zum Absteiger VfL Oldenburg.