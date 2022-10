BW Murg beendet Siegeszug der SG Höchenschwand-Häusern

In der 79. Minute erzielte Kapidzija aber das 3:2-Siegtor für Murg. „Am Ende haben wir verdient gewonnen, weil wir über weite Strecken die bessere Mannschaft waren“, so der Spielertrainer, der das nächste Highlight bereits im Blick hat: Gegen Schlüchttal versucht Murg weiter Boden gutzumachen.

Sein Team habe das Spiel rasch an sich gerissen. In der 40. Minute war Kapidzija nach einem Pfostenschuss von Gökalp Uyar zur Stelle und netzte ein. Noch vor der Pause ließ Giovanni Tardo nach einer einstudierten Eckballvariante das 2:0 folgen. Die zweite Halbzeit war erst fünf Minuten alt, als die SG per Freistoß den Anschlusstreffer erzielte und, davon beflügelt, gerade mit der folgenden Aktion ausglich.

In der Oststaffel der Fußball-Kreisliga A musste Spitzenreiter Höchenschwand-Häusern die erste Saisonniederlage hinnehmen. Auf eigenem Platz unterlag der Aufsteiger dem SV Blau-Weiß Murg. Dessen Spielertrainer Alija Kapidzija hatte sich riesig auf das Duell gefreut: „Ein Abendspiel gegen den Tabellenführer, der noch keinen Punkt abgegeben hat – so etwas finde ich überragend.“

Im Lokalduell sei Bergalingen mutig und forsch aufgetreten und dem FCW erst auf Augenhöhe begegnet. Als wesentlichen Unterschied benannte Tegethoff die konsequentere Chancenverwertung seiner Elf. Im zweiten Durchgang habe Bergalingen das starke Spiel nicht aufrechterhalten können, und „wir hatten das Glück auf unserer Seite“, so Tegethoff. „Der Sieg war ohne Frage verdient, weil wir mehr fürs Spiel getan haben, aber für meine Begriffe ist er drei Tore zu hoch ausgefallen.“

Verletzung des Schiedsrichters führt zu Abbruch in Stühlingen

Für den FC Bad Säckingen läuft es in dieser Saison wohl auch nicht, wenn es spielerisch läuft. Diesen Eindruck jedenfalls hätten die Anhänger am Sonntag gewinnen können, als die Mannschaft von Clemens Bauer in Stühlingen mit 3:2 in Führung lag – und Schiedsrichter Anatoli Skirtac sich eine Verletzung zuzog. Der Referee verdrehte sich das Knie und konnte die Partie nicht fortsetzen. Das Spiel wurde in der 69. Minute abgebrochen und muss neu angesetzt werden.

Zuvor hatte Bad Säckingen eine starke Leistung gezeigt, Mahdi Ababneh auf Flanke von Marc Schäuble die Führung erzielt. Stühlingen glückte zwar der Ausgleich, aber Ababneh war kurz nach Wiederanpfiff erneut erfolgreich, die Vorarbeit leistete diesmal Bennet Wagner. Das 2:2 folgte auf dem Fuß, aber Wagner antwortete mit dem 3:2.

„Wir hätten noch höher führen können“, fand Clemens Bauer. „Aber es wäre noch ärgerlicher gewesen, wäre das Spiel beim Stand von 5:2 abgebrochen werden.“ Der Auftritt mache Mut für die kommenden Aufgaben: „Wenn wir so weiterarbeiten, werden wir die so dringend benötigten Punkte holen“, so Bauer.