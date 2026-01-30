BW Lünne präsentiert neuen Trainer

BW Lünne hat die Trainerfrage für die Saison 2026/2027 geklärt: Markus Koopmann wird zur neuen Spielzeit die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen. Der B-Lizenz Inhaber trainiert aktuell noch den SV Teglingen und wird somit die Nachfolge von Thomas Rodenbücher antreten.

In sehr guten Gesprächen konnten die Verantwortlichen Koopmann schnell von der sportlichen Philosophie des Vereins überzeugen. Ziel ist es, die junge und ambitionierte Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln.