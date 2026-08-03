BW Lohne zieht souverän in die nächste Runde ein

– Foto: Steffi Rathje

Der TuS Blau-Weiß Lohne hat seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des Niedersachsenpokals der Amateure souverän gelöst. Beim TSV Bardowick setzte sich der Oberligist nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit deutlich mit 4:0 (1:0) durch und zog verdient in die nächste Runde ein.

Nach dem Seitenwechsel spielte Lohne seine größere Qualität konsequent aus. Sommer-Neuzugang Jakob Völkerding erhöhte in der 53. Minute auf 2:0 und sorgte nur elf Minuten später mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Nico Thoben, der in der 80. Minute zum 4:0-Endstand traf.

Die Gastgeber machten es dem Favoriten zunächst schwer. Mit einer konsequent mannorientierten Spielweise störte Bardowick den Spielaufbau der Lohner früh und zwang die Gäste immer wieder zu Fehlern. Erst nach knapp einer halben Stunde fand BW Lohne besser in die Partie. Der Lohn folgte in der 29. Minute, als Rilind Neziri die Führung erzielte und damit den Bann brach.

Scheibel: „Wichtig, dass wir das 1:0 gemacht haben“

Lohnes Sportlicher Leiter Luca Scheibel zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden, verschwieg aber nicht den holprigen Beginn: „Die erste halbe Stunde war es kein gutes Spiel von uns, da haben wir gebraucht reinzufinden.“ Besonders die Spielweise des Gegners habe seine Mannschaft zunächst vor Probleme gestellt. „Bardowick hat sehr mannorientiert gespielt, eins gegen eins über den ganzen Platz.“

Den Führungstreffer bezeichnete Scheibel als entscheidenden Moment der Begegnung: „Es war dann wichtig, dass wir das 1:0 gemacht haben und dann auf das zweite draufgelegt haben.“

Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf hob der Sportliche Leiter außerdem den Wert der bisherigen Pflichtspiele hervor: „Wichtig, dass wir jetzt schon zwei Pflichtspiele hatten, bevor es dann mit der Liga losgeht. Wir sind einfach zufrieden, dass wir jetzt 4:0 gewonnen haben.“

TSV Bardowick – TuS Blau-Weiß Lohne 0:4



Schiedsrichter: Sören Thalau (Celle)

Tore: 0:1 Rilind Neziri (29.), 0:2 Jakob Völkerding (53.), 0:3 Jakob Völkerding (64.), 0:4 Nico Thoben (80.)