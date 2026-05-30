BW Lohne will Platz fünf festigen

BW Lohne reist mit klaren Zielen zum Krusenbuscher SV. Während die Gäste ihren fünften Tabellenplatz absichern wollen, kämpft Krusenbusch weiter um den Klassenerhalt. Trainer Thomas Bokern erwartet deshalb ein umkämpftes Spiel.

Für BW Lohne geht es am Wochenende um wichtige Punkte im Rennen um die Top Fünf der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Beim Krusenbuscher SV möchte die Mannschaft ihre starke Form bestätigen und den Vorsprung auf die Verfolger behaupten.

„Wir reisen mit einem klaren Ziel nach Krusenbusch: Wir wollen die drei Punkte holen und damit unseren fünften Tabellenplatz festigen“, sagte Trainer Thomas Bokern vor der Partie. Dafür fordert der Coach von Beginn an höchste Konzentration. „Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein. Unser Plan ist es, den Gegner früh unter Druck zu setzen, Ballgewinne zu erzwingen und uns so Torchancen zu erarbeiten.“

Die Aufgabe beim Tabellenzehnten schätzt Bokern jedoch keineswegs als einfach ein. Der Krusenbuscher SV kämpft weiterhin gegen den Abstieg und benötigt dringend Punkte. „Wir wissen allerdings ganz genau, was uns erwartet. Krusenbusch kämpft um das nackte Überleben in der Liga und wird alles in die Waagschale werfen, um die Abstiegsränge zu verlassen“, erklärte der Trainer. Gerade deshalb erwartet er einen „extrem unangenehmen und gefährlichen Gegner“.

Nach zuletzt starken Leistungen reist BW Lohne dennoch mit Selbstvertrauen an. Entscheidend werde laut Bokern vor allem die Einstellung sein: „Wir müssen die physischen Zweikämpfe von Beginn an bedingungslos annehmen und dagegenhalten. Nur wenn wir die Grundtugenden auf den Platz bringen, werden wir auch beim Krusenbuscher SV als Sieger vom Platz gehen.“

Mit derzeit 30 Punkten rangiert BW Lohne auf Tabellenplatz fünf, während Krusenbusch mit 18 Zählern weiter unter Druck steht. Entsprechend groß dürfte die Bedeutung der Partie für beide Mannschaften sein.