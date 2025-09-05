BW Lohne will ersten Sieg: Auswärtsspiel bei SV Hage

Nach zwei Niederlagen in Serie will BW Lohne die Negativserie beenden, SV Hage strebt ebenfalls den ersten Sieg an. Trainer Carsten Mirbach warnt vor der langen Auswärtsfahrt und sieht die Chancen in der spielerischen Umsetzung.

SV Hage wartet nach zwei Spielen weiterhin auf den ersten Sieg der Saison und musste zuletzt ein torloses Remis gegen SpVg Aurich II hinnehmen.

Das Team wirkt stabil in der Defensive, hat aber offensiv noch keine Durchschlagskraft gezeigt. BW Lohne ist ebenfalls sieglos und verlor die vergangenen Partien deutlich, darunter ein 2:4 gegen SV Olympia Uelsen.