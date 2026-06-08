BW Lohne verstärkt Abwehr und bindet Vereinsikone langfristig Mit Jonas Eilers kommt ein talentierter Innenverteidiger – gleichzeitig verlängert Kai Westerhoff als Identifikationsfigur von red · Heute, 09:07 Uhr · 0 Leser

Der TuS Blau Weiss Lohne treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und präsentiert mit Jonas Eilers einen weiteren Neuzugang für die Defensive. Parallel dazu hat mit Kai Westerhoff ein langjähriger Leistungsträger seinen Vertrag verlängert und bleibt dem Verein damit erhalten.

Der 20-jährige Innenverteidiger Eilers wechselt nach Lohne und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine fundierte Ausbildung aus zwei renommierten Nachwuchsleistungszentren mit. Sowohl beim SV Werder Bremen als auch beim VfL Osnabrück wurde der Linksfuß ausgebildet, bevor er beim SV Atlas Delmenhorst erste Erfahrungen im Herrenbereich sammelte. Nun soll er in Lohne den nächsten Entwicklungsschritt gehen. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv, sodass ich nicht lange überlegen musste. Durch mein Studium in Vechta passt es für mich gut, jetzt hier Fußball zu spielen. Ich freue mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, mich sportlich weiterzuentwickeln und meinen Teil zum Erfolg des Vereins beizutragen“, sagt Eilers.

Auch der Sportliche Leiter Luca Scheibel sieht großes Potenzial im Neuzugang: „Jonas ist ein Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Er bringt als linksfüßiger Innenverteidiger ein interessantes Profil mit, ist athletisch stark und verfügt über eine sehr gute fußballerische Ausbildung. Wir sind überzeugt, dass er den nächsten Schritt bei uns gehen kann.“ Gleichzeitig sorgt eine Vertragsverlängerung für ein starkes Signal in Richtung Kontinuität: Kai Westerhoff bleibt dem Verein erhalten. Der Defensivspieler steht seit 14 Jahren für die erste Mannschaft auf dem Platz und hat in dieser Zeit 287 Spiele zwischen Landesliga und Regionalliga absolviert.