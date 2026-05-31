BW Lohne verpflichtet Offensivtalent Louis Thöle

Thöle empfahl sich in der vergangenen Spielzeit mit starken Leistungen in der DFB-Nachwuchsliga. Besonders seine Torgefahr stellte der junge Angreifer eindrucksvoll unter Beweis: 14 Treffer stehen für ihn in der abgelaufenen Saison zu Buche. Mit seinem Tempo, seiner Spielfreude und seinem Entwicklungspotenzial erhoffen sich die Verantwortlichen eine Verstärkung für die Offensive.

Der Neuzugang blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Die Gespräche mit Luca und Hammad haben mir direkt ein sehr gutes Gefühl gegeben. Der Verein hat trotz des Abstiegs eine enorme Strahlkraft und ich freue mich riesig darauf, mich hier weiterzuentwickeln und die ersten Schritte im Herrenfußball zu machen“, erklärt Thöle auf dem Instagram-Account des Vereins.