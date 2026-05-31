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BW Lohne verpflichtet Offensivtalent Louis Thöle
Kapitän der Meppener U19 wagt den Schritt in den Herrenfußball und schließt sich den Blau-Weißen an
Der TuS Blau Weiss Lohne treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat mit Louis Thöle ein vielversprechendes Nachwuchstalent verpflichtet. Der Offensivspieler wechselt aus der U19 von SV Meppen an die Steinfelder Straße und soll dort seine ersten Schritte im Herrenbereich gehen.
Thöle empfahl sich in der vergangenen Spielzeit mit starken Leistungen in der DFB-Nachwuchsliga. Besonders seine Torgefahr stellte der junge Angreifer eindrucksvoll unter Beweis: 14 Treffer stehen für ihn in der abgelaufenen Saison zu Buche. Mit seinem Tempo, seiner Spielfreude und seinem Entwicklungspotenzial erhoffen sich die Verantwortlichen eine Verstärkung für die Offensive.
Der Neuzugang blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Die Gespräche mit Luca und Hammad haben mir direkt ein sehr gutes Gefühl gegeben. Der Verein hat trotz des Abstiegs eine enorme Strahlkraft und ich freue mich riesig darauf, mich hier weiterzuentwickeln und die ersten Schritte im Herrenfußball zu machen“, erklärt Thöle auf dem Instagram-Account des Vereins.
Auch der Sportliche Leiter Luca Scheibel sieht großes Potenzial im Offensivspieler. „Louis ist ein sehr interessanter Spieler mit viel Potenzial und einer starken Mentalität. Wir wollen jungen, hungrigen Spielern bei uns die Möglichkeit geben, sich im Herrenbereich zu entwickeln – und genau diesen Weg trauen wir ihm absolut zu“, sagt Scheibel.
Mit der Verpflichtung setzt BW Lohne seinen eingeschlagenen Kurs fort, talentierten Nachwuchsspielern eine Perspektive im Herrenfußball zu bieten. Thöle soll dabei die Chance erhalten, sein Potenzial auf höherem Niveau weiterzuentwickeln und sich langfristig im Team zu etablieren.