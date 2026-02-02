BW Lohne verpflichtet Luke Schierenbeck

– Foto: BW Lohne

BW Lohne hat seine Abwehr gezielt verstärkt und Innenverteidiger Luke Schierenbeck unter Vertrag genommen. Der dreiundzwanzigjährige Defensivspieler schließt sich dem Regionalligisten ab sofort an und erhöht die Optionen im Zentrum der Viererkette.

Schierenbeck wurde im Nachwuchsleistungszentrum von Werder Bremen ausgebildet und sammelte anschließend drei Jahre Erfahrung im College-Fußball in den USA. In der Vorwoche trainierte er bereits mit der Mannschaft und kam beim Testspielsieg gegen Preußen Münster zum Einsatz, wobei er die Verantwortlichen mit seinen Leistungen überzeugte.

„Wir freuen uns sehr, Luke in Lohne begrüßen zu dürfen und gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen“, sagt Sportlicher Leiter Luca Scheibel.