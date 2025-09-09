BW Lohne verpasst ersten Saisonsieg in Hage

BW Lohne wartet weiter auf den ersten Sieg in der Landesliga Weser-Ems. Beim 2:2 in Hage zeigte das Team offensive Ansätze, offenbarte aber erneut Probleme in der Defensive.

Der SV Hage und BW Lohne trennten sich am Samstag in der Frauen-Landesliga Weser-Ems mit 2:2. Für Lohne war es nach zwei Spielen der erste Punkt – Zufriedenheit stellte sich dennoch nicht ein.

„Ja, was soll ich sagen, wir sind absolut nicht zufrieden mit dem 2:2“, erklärte Trainer Carsten Mirbach nach der Partie. Vor allem die Abwehrarbeit bereitete ihm Sorgen: „Wir bekommen einfach zu viele Gegentore wegen Unkonzentriertheit und einfachen Fehlern.“

Tatsächlich hatte Lohne mehrfach die Gelegenheit, die Partie zu entscheiden, musste sich am Ende aber mit dem Remis begnügen. Für Mirbach ist klar, woran gearbeitet werden muss: „Daran werden wir diese Woche hart arbeiten und schauen jetzt nach vorne. Wir sind ja noch früh in der Saison.“