BW Lohne verliert mehr als nur einen Spieler Rehfeldt vor Wechsel zum SV Meppen – Karriereende im Sommer angekündigt von red · 04.04.2026, 13:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Santner

Beim BW Lohne endet im Sommer eine besondere Geschichte: Innenverteidiger Torben Rehfeldt wird den Regionalligisten verlassen – und zugleich seine aktive Laufbahn beenden. Der 32-Jährige schlägt ab dem 1. Mai ein neues Kapitel beim SV Meppen auf, allerdings abseits des Spielfelds.

Als Rehfeldt im Winter 2024/25 vom Ligakonkurrenten SC Weiche Flensburg nach Lohne wechselte, war seine Situation alles andere als gewöhnlich. Der gebürtige Hamburger laborierte an einem Kreuzbandriss – und fand dennoch direkt eine wichtige Rolle im Verein. Statt auf dem Platz wirkte er zunächst in der Geschäftsstelle, übernahm Verantwortung im Bereich Sponsoring und Marketing. „Ich bin BW Lohne unendlich dankbar, dass sie mir im Winter 2025, in einer wegen des Kreuzbandrisses persönlich schwierigen Situation, die Möglichkeit gegeben haben, mich auch abseits des Platzes einzubringen“, erklärte Rehfeldt rückblickend. Besonders die Perspektive über die aktive Karriere hinaus habe für ihn eine große Rolle gespielt: „…um die Karriere nach der Karriere voranzutreiben.“

Im Sommer 2025 kehrte der Innenverteidiger schließlich auf den Platz zurück. In der laufenden Saison kommt er auf 13 Einsätze in der Regionalliga Nord – ein spätes, aber bemerkenswertes Comeback nach schwerer Verletzung. Dass Rehfeldt nun den nächsten Schritt geht, ist für die Verantwortlichen nachvollziehbar – auch wenn der Abschied schmerzt. „Mit Torben verlieren wir einen sehr engagierten jungen Mann, der sich hier in Lohne voll integriert hatte“, betonte Abteilungsleiter Fußball Manuel Arlinghaus.