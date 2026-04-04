BW Lohne verliert mehr als nur einen Spieler

Beim BW Lohne endet im Sommer eine besondere Geschichte: Innenverteidiger Torben Rehfeldt wird den Regionalligisten verlassen – und zugleich seine aktive Laufbahn beenden. Der 32-Jährige schlägt ab dem 1. Mai ein neues Kapitel beim SV Meppen auf, allerdings abseits des Spielfelds.
Als Rehfeldt im Winter 2024/25 vom Ligakonkurrenten SC Weiche Flensburg nach Lohne wechselte, war seine Situation alles andere als gewöhnlich. Der gebürtige Hamburger laborierte an einem Kreuzbandriss – und fand dennoch direkt eine wichtige Rolle im Verein. Statt auf dem Platz wirkte er zunächst in der Geschäftsstelle, übernahm Verantwortung im Bereich Sponsoring und Marketing.
„Ich bin BW Lohne unendlich dankbar, dass sie mir im Winter 2025, in einer wegen des Kreuzbandrisses persönlich schwierigen Situation, die Möglichkeit gegeben haben, mich auch abseits des Platzes einzubringen“, erklärte Rehfeldt rückblickend. Besonders die Perspektive über die aktive Karriere hinaus habe für ihn eine große Rolle gespielt: „…um die Karriere nach der Karriere voranzutreiben.“
Im Sommer 2025 kehrte der Innenverteidiger schließlich auf den Platz zurück. In der laufenden Saison kommt er auf 13 Einsätze in der Regionalliga Nord – ein spätes, aber bemerkenswertes Comeback nach schwerer Verletzung.
Dass Rehfeldt nun den nächsten Schritt geht, ist für die Verantwortlichen nachvollziehbar – auch wenn der Abschied schmerzt. „Mit Torben verlieren wir einen sehr engagierten jungen Mann, der sich hier in Lohne voll integriert hatte“, betonte Abteilungsleiter Fußball Manuel Arlinghaus.
Besonders sein Einfluss abseits des Rasens wird hervorgehoben: „Beim Aufbau des Sponsoring hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass der Verein attraktiv für Sponsoren ist und weiter wird.“
Rehfeldt selbst blickt ebenfalls mit großer Wertschätzung auf seine Zeit zurück: „Ich danke den Verantwortlichen des Vereins, dass sie mir auch jetzt die Möglichkeit geben, den nächsten Schritt zu gehen. Ich werde immer positiv an meine Zeit in Lohne zurückdenken.“
Mit seiner Vita bringt der Innenverteidiger reichlich Erfahrung mit: 120 Einsätze in der 3. Liga, unter anderem für Werder Bremen II und den VfR Aalen, dazu Meister der Regionalliga Nord sowie mehrere Pokalerfolge mit Holstein Kiel und dem SV Elversberg.
Nun folgt der bewusste Schritt raus aus dem aktiven Fußball – und hinein in eine neue Rolle im Profibereich.