BW Lohne verlängert mit Jakob Sieve

– Foto: BW Lohne

BW Lohne hat die nächste Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Torhüter Jakob Sieve bleibt dem Regionalligisten erhalten. Der dreiundzwanzigjährige Keeper stammt aus der eigenen Jugend und hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. Neben starken Leistungen in der zweiten Mannschaft hat er sich fest im Torhüter-Trio der ersten Herren etabliert.

Sieve betont seine enge Bindung an den Klub. „Ich freue mich sehr, weiterhin das Trikot von BW Lohne zu tragen. Der Verein und die Mannschaft bedeuten mir viel – ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam sportlich weiterkommen.“

Sportlicher Leiter Luca Scheibel hebt die Bedeutung der Verlängerung hervor. „Mit Jakob haben wir einen zuverlässigen Torwart, der sich in den vergangenen Jahren toll entwickelt hat. Seine Identifikation mit dem Verein ist enorm – wir sind froh, dass er weiter ein Teil unseres Teams bleibt.“