BW Lohne verlängert mit Anton Wessels

– Foto: BW Lohne

BW Lohne hält ein vielversprechendes Offensivtalent: Der neunzehnjährige Stürmer Anton Wessels hat seinen Vertrag beim Regionalligisten verlängert. Wessels hat sich in den vergangenen Jahren von der U19 in den Kader der ersten Mannschaft gearbeitet und in dieser Saison eindrucksvoll gezeigt, dass er mit hoher Spielfreude und großem Einsatz auftritt.

Der Angreifer betont seine Verbundenheit zum Verein. „Ich freue mich sehr, meinen Weg hier bei BW Lohne fortzusetzen. Der Verein, die Mannschaft und die Fans bedeuten mir unglaublich viel. Ich will weiterhin alles geben, um unsere Ziele gemeinsam zu erreichen“, sagt Wessels.

Auch Sportlicher Leiter Luca Scheibel hebt die positive Entwicklung des Stürmers hervor. „Anton hat sich toll entwickelt. Er steht sinnbildlich dafür, dass junge Spieler aus der Region und dem eigenen Verein eine Perspektive im höherklassigen Fußball haben.“