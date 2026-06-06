BW Lohne verabschiedet Tepe und Reinert

– Foto: BW Lohne

Beim BW Lohne stehen die nächsten personellen Veränderungen fest: Niklas Tepe und Tjark Reinert werden den Verein verlassen und sich zur kommenden Saison neuen sportlichen Aufgaben widmen.

Mit dem Abgang der beiden Spieler verliert BW Lohne zwei Akteure, die in ihrer Zeit beim Verein Teil der Mannschaft waren und ihren Beitrag zum Team leisteten. Über die künftigen Ziele von Tepe und Reinert machte der Verein zunächst keine Angaben.

In seiner Verabschiedung würdigte BW Lohne insbesondere den Einsatz beider Spieler auf und neben dem Platz. Beide hätten sich während ihrer Zeit im Verein stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und den eingeschlagenen Weg mitgetragen.