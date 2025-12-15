BW Lohne stellt Video-Experten ein

BW Lohne baut sein Trainerteam weiter aus und setzt dabei gezielt auf moderne Spiel- und Trainingsanalyse. Mit Robin Döge stößt ein spezialisierter Co-Trainer Analyse zum Regionalligisten und ergänzt das Team um Cheftrainer Christian Neidhart.

Der neunundzwanzigjährige Vechtaer bringt Erfahrungen aus mehreren Stationen mit und kennt die Region bestens. Sein Aufgabenprofil ist klar definiert und soll Lohnes Entwicklung hin zu noch mehr Professionalität unterstützen. Im Mittelpunkt stehen eine vertiefte Spiel- und Trainingsanalyse, die taktische Videoauswertung sowie die anschauliche Aufbereitung von Inhalten für die Mannschaft.

Ob zusätzliche Kameraeinstellungen, moderne Analyse-Software oder perspektivische Drohnenaufnahmen – BW Lohne möchte die vorhandenen technischen Möglichkeiten künftig noch konsequenter nutzen. Die Verpflichtung Döges gilt als weiterer Baustein auf dem Weg zu einer noch präziseren und datenbasierten Arbeit im Detail.