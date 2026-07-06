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BW Lohne startet mit Trainingslager und Testspielsieg
Kader arbeitet in Cappeln am Feinschliff – 3:1-Erfolg gegen GW Mühlen zum Auftakt
Der TuS Blau Weiss Lohne ist offiziell in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Zum Auftakt der Sommervorbereitung bezog die Mannschaft ein Trainingslager in Cappeln, wo mit intensiven Einheiten der Grundstein für die kommenden Monate gelegt werden soll. Neben der Arbeit auf dem Platz standen insbesondere das Zusammenwachsen des Teams und die Integration der zahlreichen Neuzugänge im Mittelpunkt.
Die erste Standortbestimmung verlief dabei erfolgreich. Im Testspiel gegen den Landesligisten GW Mühlen setzte sich BW Lohne mit 3:1 durch und feierte damit einen gelungenen Einstand in die Vorbereitung.
Der Fokus lag während des Trainingslagers jedoch nicht ausschließlich auf den sportlichen Inhalten. Das Trainerteam nutzte die gemeinsame Zeit auch, um den neu zusammengestellten Kader enger zusammenzuführen und die Abläufe innerhalb der Mannschaft zu festigen. Gerade nach den personellen Veränderungen im Sommer sollen so frühzeitig die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison geschaffen werden.
Mit dem erfolgreichen Testspiel und den intensiven Tagen in Cappeln hat BW Lohne den ersten Schritt der Vorbereitung absolviert. In den kommenden Wochen gilt es nun, die erarbeiteten Inhalte weiter zu vertiefen und die Mannschaft bis zum Saisonstart weiter einzuspielen.