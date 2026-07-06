BW Lohne startet mit Trainingslager und Testspielsieg

Die erste Standortbestimmung verlief dabei erfolgreich. Im Testspiel gegen den Landesligisten GW Mühlen setzte sich BW Lohne mit 3:1 durch und feierte damit einen gelungenen Einstand in die Vorbereitung.

Der Fokus lag während des Trainingslagers jedoch nicht ausschließlich auf den sportlichen Inhalten. Das Trainerteam nutzte die gemeinsame Zeit auch, um den neu zusammengestellten Kader enger zusammenzuführen und die Abläufe innerhalb der Mannschaft zu festigen. Gerade nach den personellen Veränderungen im Sommer sollen so frühzeitig die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison geschaffen werden.