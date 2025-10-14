– Foto: Niemand, Marcel Eichholz

BW Lohne siegt nach Rückschlag in Harderberg Trotz dezimiertem Kader kämpft sich BW Lohne nach einem Rückstand eindrucksvoll zurück und feiert einen wichtigen 4:3-Erfolg beim SV Harderberg.

Mit nur 13 Spielerinnen, darunter zwei aus der B-Jugend, reist BW Lohne nach Harderberg – und holt nach zwischenzeitlichem Rückstand drei wichtige Punkte. Trainer Carsten Mirbach zeigt sich stolz auf die kämpferische Leistung seines jungen Teams.

Der SV Harderberg und BW Lohne lieferten sich am Sonntag ein packendes Duell in der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Am Ende behielten die Gäste aus Lohne knapp, aber verdient mit 4:3 die Oberhand – und das trotz personeller Sorgen. „Großes Kompliment an meine Mannschaft“, sagte Trainer Carsten Mirbach nach der Partie. „Wir sind mit einem dezimierten Kader angetreten, gerade mal 13 Spielerinnen, davon zwei aus der B-Juniorinnen. Die beiden haben es richtig gut gemacht.“



So., 12.10.2025, 12:30 Uhr SV Harderberg Harderberg BW Lohne BW Lohne 3 4 Abpfiff

BW Lohne erwischte einen Traumstart und führte zur Pause bereits mit 2:0. „Wir sind sehr konzentriert angefangen und haben uns auch ein gutes Ergebnis bis zur Halbzeit geholt“, so Mirbach. Doch nach dem Seitenwechsel drohte das Spiel zu kippen: Innerhalb von nur 15 Minuten drehte Harderberg die Partie und ging mit 3:2 in Führung. „Leider sind wir sehr unkonzentriert in die zweite Halbzeit gestartet und haben unsere Führung in 15 Minuten verloren. Da lagen wir auf einmal 2:3 hinten“, beschrieb Mirbach die Phase nach Wiederanpfiff. Doch sein Team zeigte Moral. „Danach haben sie sich wieder beruhigt und haben es mit dem Willen zu siegen auch geschafft, das Ergebnis zu unseren Gunsten zu drehen.“