BW Lohne setzt auf El-Arab Neuer Cheftrainer übernimmt zur kommenden Saison – Verein sieht passenden Impuls für die Zukunft von red · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thorin Mentrup

Der BW Lohne hat die wichtigste Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Hammad El-Arab wird neuer Cheftrainer der Blau-Weißen. Der Verein verbindet mit der Verpflichtung die Hoffnung auf neue Impulse und eine klare sportliche Ausrichtung.

Die Verantwortlichen beschreiben El-Arab als Trainer mit klaren Vorstellungen und großer Leidenschaft für die Arbeit mit einer Mannschaft. Besonders seine kommunikative Art und sein Ansatz im Spiel hätten in den Gesprächen überzeugt. Sportlicher Leiter Luca Scheibel erklärt: „Hammad hat uns mit seiner Fußballidee, seiner Kommunikation und seiner klaren Vorstellung überzeugt.“ Weiter betont Scheibel: „Wir sind sicher, dass er sportlich wie menschlich hervorragend zu BW Lohne passt und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

Auch stellvertretender Abteilungsleiter Lars von Lehmden sieht in der Personalie einen wichtigen Schritt: „Wir freuen uns, mit Hammad neu zu starten und die Fußballabteilung mit ihm als Trainer erfolgreich weiterzuentwickeln.“ Trainer spricht von großem Potenzial El-Arab selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „BW Lohne ist ein ambitionierter Verein mit viel Potenzial und einer starken Mentalität“, sagt der künftige Trainer. Die Gespräche mit den Verantwortlichen hätten ihn früh überzeugt: „Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv und ich freue mich riesig darauf, gemeinsam mit der Mannschaft und dem Umfeld etwas aufzubauen.“