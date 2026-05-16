BW Lohne peilt nächsten Schritt Richtung Top Five an

Für BW Lohne bietet sich am Wochenende die Gelegenheit, den positiven Trend der vergangenen Wochen weiter auszubauen. Nach dem deutlichen Erfolg zuletzt will die Mannschaft auch gegen die SG Schwefingen/Union Meppen nachlegen und in der Tabelle weiter klettern. Mit derzeit 27 Punkten liegt Lohne auf Rang sechs der Frauen-Landesliga Weser-Ems und hat die Top Fünf weiter im Blick.

Trainer Thomas Bokern sieht seine Mannschaft gut vorbereitet und fordert einen dominanten Auftritt von Beginn an. „Wir wollen an unsere sehr guten Leistungen aus dem letzten Punktspiel anknüpfen und auch die Partie gegen Union/Schwefingen von Beginn an bestimmen“, sagte Bokern vor der Begegnung. Besonders die spielerischen Elemente sollen erneut den Unterschied machen: „Unsere Kombinationssicherheit und die wiedergewonnene Torgefährlichkeit wollen wir erneut auf den Platz bringen.“

Auch tabellarisch haben die Gastgeberinnen klare Ziele formuliert. „In der Tabelle soll es für uns weiter nach oben gehen – das Ziel, noch unter die Top Five der Landesliga zu kommen, ist klar formuliert. Dafür brauchen wir am Sonntag drei Punkte“, betonte Bokern. Trotz der zuletzt schwächeren Ergebnisse des Gegners warnt der Lohne-Coach jedoch vor Nachlässigkeit: „Auch wenn Union/Schwefingen zuletzt Niederlagen hinnehmen musste, waren es oft knappe Spiele. Wir werden den Gegner keinesfalls unterschätzen, sondern von der ersten Minute an voll da sein und alles für den nächsten Sieg investieren.“

Die SG Schwefingen/Union Meppen reist als Tabellenneunter nach Lohne und steht mit 20 Punkten weiter unter Druck. Trainer Johannes Meiners blickt dennoch optimistisch auf die Aufgabe. „Nach einer super Trainingswoche fahren wir morgen nach Lohne. Dort wollen wir versuchen, unsere gute Stimmung mit ins Spiel zu nehmen“, erklärte Meiners.

Der Coach weiß um die Bedeutung der Partie im Kampf um wichtige Punkte. „Uns ist bewusst, dass wir noch Punkte brauchen, diese wollen wir schnellstmöglich sammeln“, sagte Meiners. Trotz zuletzt ordentlicher Leistungen fehlte seiner Mannschaft häufig der Ertrag. „Nach zuletzt guten Leistungen sind wir mal wieder dran, Punkte zu holen. Uns ist aber bewusst, dass mit Lohne eine starke Mannschaft auf uns wartet.“