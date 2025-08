BW Lohne II setzt Matchplan um und startet mit Sieg in die Saison

In einer, auch dieses Mal wieder, packenden Partie passierte bis zum Pausenpfiff wenig, sodass es mit dem torlosen Remis in die Kabine ging. Beide Teams spielten bedacht und ließen wenig zu. "Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung mit toller Defensivarbeit gezeigt und den Matchplan perfekt umgesetzt." sah Finn Schumacher, Co-Trainer der Blau-Weißen.

Auch im zweiten Durchgang mussten die Zuschauer auf Tore warten, ehe Lohne nach einer einstudierten Eckballvariante das 1:0 durch Jannis Krogmann markieren konnte. Krogmann spielte ohnehin eine super Partie, was auch Schumacher auffiel: "Jannis Krogmann und Justus Conrady waren für mich der Mann des Tages, wobei man die gute Mannschaftsleistung nicht schmälern will."

Tief in der Nachspielzeit erzielte dann Clinton Helmdach, der vom Bremenligisten Hemelingen zu Lohne wechselte und auch schon ein Tor in der aktuellen Regionalliga-Saison erzielen konnte, das 2:0, was zeitgleich der Endstand war. "Wir konnten das Spiel gewinnen, weil wir aus einer kompakten Defensive ein mutiges Offensivspiel betrieben haben, angeführt von Jannis Krogmann." so Schumacher