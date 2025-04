BW Lohne II lässt oben nicht nach – Kellerkinder müssen weiter zittern

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hatten wieder einiges vor und bot richtig packende Begegnungen. Vor allem im Titelrennen bleibt es vermutlich bis Saisonende richtig spannend. Wir zeugen wie gewohnt, was sich in den einzelnen Partien abspielte.

Wie schon das Hinspiel, endete auch das Rückspiel mit einem Remis, wenn doch den Zuschauern dieses Mal zumindest Tore geboten wurden. Lutten ging nach achtzehn Minuten in Führung, kassierte aber noch vor der Halbzeit den Ausgleich. Danach gelang keiner der beiden Mannschaften mehr der Lucky Punch und so blieb es bei der Punkteteilung.

Lohne schaffte es sich von den Abstiegsrängen weit abzusetzen. Die Hausherren kamen besser in die Partie und gingen nach einer knappen halben Stunde verdient mit 1:0 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel war Lohne das bessere Team und konnte die Führung schnell weiter ausbauen. Goldenstedt hatte aber die perfekte Antwort parat und traf zum 1:2. Bei dem Spielstand blieb es dann allerdings auch, womit Goldenstedt weiter tief im Abstiegskampf steckt.

Hötinghausen wird wohl nicht mehr zum Lieblingsgegner des SV Altenoythe. Das Ergebnis des Hinspieles wurde wiederholt, wenn doch der Spitzenreiter eigentlich perfekt in die Partie fand und nach neun Minuten in Führung ging. Dem Favoriten gelang es es nicht die Führung vor der Halbzeit weiter auszubauen und so ging es mit der knappen Führung in die Kabinen. Die Gastgeber kamen dann gut in die zweite Halbzeit und konnten dann in der 61. Spielminute den Ausgleich erzielen. Bei diesem Ergebnis blieb es dann tatsächlich auch und so schaffte es der Spitzenreiter erneut nicht gegen Hötinghausen zu gewinnen.

Es war von Anfang an eine klare Angelegenheit – Die Gäste aus Lastrup gingen nach rund 25 Minuten in Führung und legten nach dem Seitenwechsel prompt zum zweiten nach. Visbek schaffte es nicht zurück zu kommen und so machten die Blau-Weißen in der Nachspielzeit mit dem 3:0 den Deckel drauf.

Steinfeld verpasst es im Tabellenkeller ein Lebenszeichen zu geben, da die Gastgeber des SV Petersdorf einfach zu abgeklärt waren. Die Hausherren spielten eine starke erste Halbzeit und gingen mit einer 2:0-Führung in die Kabine. Der Tabellenvorletzte aus Steinfeld kam dann besser in die zweite Halbzeit und traf zum Anschlusstreffer. Die offensive Qualität zeigte sich auf der Heimseite dann allerdings erneut und so stand es schnell wieder 3:1. Die Gäste gaben sich aber nicht auf und kamen erneut zurück, doch auch der erneute Anschlusstreffer zum 2:3 sollte nichts mehr an der Auswärtsniederlage ändern.

Im Hinspiel setzte sich Oythe knapp mit 2:1 durch, auch dieses Mal sollte es nicht die absolute Machtdemonstration werden. Nach einer 2:0-Führung kamen die Gäste kurz vor der Halbzeit noch einmal ran und verkürzten. Rund eine Viertelstunde nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber die Führung allerdings wieder aus, nahmen wenig später aber den erneuten Anschlusstreffer hin. Erst in der Nachspielzeit machte der VfL mit dem Treffer zum 4:2 alles klar.