BW Lohne II auf Meisterkurs – Kellerkinder zittern

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Am Tabellenende kämpft TuS Emstekerfeld verzweifelt um den Klassenerhalt, doch mit zwölf sieglosen Partien am Stück ist die Hoffnung auf Rettung gering. SV Thüle hingegen reist mit einem klaren 4:0-Erfolg im Rücken an und könnte mit einem weiteren Sieg ins gesicherte Mittelfeld vorrücken. Trotz unterschiedlicher Ausgangslagen ist ein offenes Spiel zu erwarten. Für Emstekerfeld zählt nur ein Sieg, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren.